Sergen Yalçın 'Hoca falan değil' demişti: 87 yıl sonra bir ilki başardı

İtalyan teknik adam Francesco Farioli yönetiminde fırtına gibi esen Porto, Gil Vicente deplasmanından çıkardığı 3 puanla kulüp tarihinin en görkemli lig başlangıçlarından birini resmileştirdi. Ligde oynadığı 9 maçın tamamını kazanarak 27 puan toplayan mavi-beyazlılar, tam 87 yıl sonra Portekiz Ligi tarihindeki en iyi sezon açılışı rekorunu kırdı.

Sergen Yalçın 'Hoca falan değil' demişti

Farioli'nin Avrupa arenasında ve Portekiz Ligi'nde elde ettiği bu tarihi başarı, A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Sergen Yalçın'ın geçmişteki sert yorumlarını akıllara getirdi. Sözcü'de yer alan habere göre televizyonda spor yorumculuğu yaptığı dönemde İtalyan teknik adamın kariyer basamaklarını tırmanış şeklini sert bir dille eleştiren Yalçın, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Farioli'nin ben nasıl Ajax'a gittiğine inanamıyorum. Adam biliyorsun, analizci; teknik direktör falan değil! Bizim Cenk onu Alanyaspor'a yardımcı olarak getirdi, oradan antrenör oldu. Arkadan 3 tane pas yapınca 'Hoca olur mu?' diye konuşulmaya başlandı. Nice'e gitti, oradan Ajax'a geçti; gerçekten dünya komedisi."

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