Dursun Özbek derbi primini belirledi! Lille maçının iki katından fazlasını verecek

Galatasaray'da tüm gözler yarın oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetim de dev müsabaka öncesi harekete geçti. Başkan Dursun Özbek, derbinin primini belirledi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille zaferi sonrası takıma 700 bin euro prim dağıtan Dursun Özbek, derbi için bu rakamda büyük bir artışa gitti. Türkiye gazetesine göre Özbek, dev maçın kazanılması halinde futbolculara toplam 1.5 milyon euro prim dağıtma sözü verdi.

Böylece Dursun Özbek, Lille maçı için verilen primin 2 katından fazlasını Fenerbahçe derbisi için ayırmış oldu. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak.

Spor

Galatasaraylı futbolcudan şaşırtan seri: 73 maçta gol atamadı hedefi Fenerbahçe

Spor

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi iki eksik