Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında derbide Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Ligde geride kalan 8 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor.

Fenerbahçe, rakibini deplasmanda mağlup ederek hem ligde 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hem de psikolojik üstünlüğü ele almayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, zorlu derbide 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marco Asensio ile Nathan Ake derbide takımını yalnız bırakacak.

Mert Müldür dönüyor

Fenerbahçe'nin milli sağ beki Mert Müldür'ün Galatasaray derbisiyle takıma geri dönmesi bekleniyor. Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Mert, teknik heyetin şans vermesi durumunda derbi mücadelesiyle takıma katılacak. Mert, sakatlığı nedeniyle 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalmıştı.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, derbide sahaya sürmesi beklenen muhtemel ilk 11 ise şöyle:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Muric.