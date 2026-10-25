Galatasaraylı futbolcudan şaşırtan seri: 73 maçta gol atamadı hedefi Fenerbahçe
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında pazartesi günü Fenerbahçe ile derbi maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda 73 maçtır gol atamayan tecrübeli isim, gözünü bu karşılaşmaya çevirdi.
Galatasaray, 2024-25 sezonu başında Monaco'dan kiraladığı Ismail Jakobs'un bonservisini bir sezon sonra alarak oyuncuyla 2 yıllık kontrat yapmıştı. NTV Spor'da yer alan habere göre Senegalli sol bek, Galatasaray'da sıra dışı bir istatistiğe imza attı.
Galatasaray formasıyla bugüne dek tüm kulvarlarda 73 maça çıkan Ismail Jakobs henüz gol sevinci yaşayamadı, 4 asist yaptı. 27 yaşındaki sol bek, kaleciler hariç kulüp tarihinde son 30 yılda en uzun süre gol özlemi çeken futbolcu olarak kayıtlara geçti.
Ismail Jakobs, Süper Lig'de 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde gol hasretini sonlandırmak istiyor.