Real Madrid'e El Clasico öncesi büyük şok! Kadrodan çıkarıldı
13:12, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 13:45, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 10. hafta mücadelesinde Barcelona ile oynayacakları karşılaşma öncesinde kulübün Valdebebas'daki tesislerinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İspanya La Liga'da gözler El Clasico'ya çevrilmişken Real Madrid'e şok bir haber geldi. Yıldız isim, Barcelona maçı kadrosundan çıkarıldı.
El Clasico'ya saatler kala Real Madrid'e kötü haber geldi.
Eflatun-beyazlı takımın tecrübeli kalecisi Thibaut Courtois'nın hastalığı nedeniyle Barcelona maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Real Madrid Kulübü'nden yapılan açıklamada, Courtois'nın geçirdiği grip nedeniyle Barcelona karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi. Belçikalı kalecinin yerine genç file bekçisi Illia Voloshyn'in maç kadrosuna dahil edildiği duyuruldu.
Real Madrid ile Barcelona bu akşam TSİ 23.00'te Camp Nou'da karşı karşıya gelecek.
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