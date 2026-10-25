Samsunspor'dan hakem isyanı: "Futbol adına kara bir gece"

Süper Lig'in 9. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk eden Samsunspor, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Karadeniz temsilcisi, mücadelenin ardından hakem Kadir Sağlam'ın kararlarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Kulüp, karşılaşmada yaşananların maçın sonucuna etki ettiğini savunarak açıklamasına şu sözlerle başladı:

"Dün gece futbol adına kara bir gece yaşanmıştır. Temiz, adil ve eşit futbol çağrılarımıza rağmen, müsabakalarda tartışmalı hakem kararlarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz. Dün gece sahamızda oynadığımız Süper Lig’in 9. hafta karşılaşmasında yaşananlar kamuoyunun malumudur."

Sousa'nın kırmızı kartına itiraz

Samsunspor, açıklamasında Afonso Sousa'nın 37. dakikada gördüğü sarı kartın ardından ikinci sarı kartla oyun dışında kalmasına tepki gösterdi. Kararların karşılaşmanın gidişatını doğrudan etkilediğini ileri süren kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Nenad Bjelica'nın maç sonunda hakemle yaşadığı diyaloğa da değindi.

Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Mücadelenin 37. dakikasında oyuncumuz Afonso Sousa, rakibiyle girdiği mücadele sonrasında sarı kartla cezalandırılmıştır. Pozisyonun niteliği ve verilen kararın doğruluğu tartışmaya açıkken, devamında oyuncumuzun rakibiyle yaşadığı iletişimin hakem tarafından kendisine yönelik bir tepki olarak yorumlanması sonucunda ikinci sarı kart gösterilmiş ve oyuncumuz kırmızı kartla oyun dışında bırakılmıştır. Birbiri ardına verilen bu kararların, karşılaşmanın seyrini doğrudan etkilediği açıktır. Karşılaşmanın hakemi, maçın ağırlığını kaldıramamış ve maçın sonunda Teknik Direktörümüz Nenad Bjelica’nın yönelttiği soruya kırmızı kartla karşılık vermiştir."

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MAÇ ÖZETİ | Samsunspor 1-2 Amed Sportif Faaliyetler

TFF'ye inceleme çağrısı

Samsunspor, Türk futbolunda adalet duygusunun korunması gerektiğini belirterek yaşanan olayların ilgili kurullar tarafından değerlendirilmesini istedi. Kulüp, TFF'yi gerekli incelemeleri yapmaya ve gereken adımları atmaya davet etti.

Açıklama şu ifadelerle sona erdi:

"Türk futbolunun itibarını korumak ve adalet duygusunu yeniden tesis etmek adına, bu tür kararların ve bu kararlara imza atanların ilgili kurullar tarafından ivedilikle değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde, ülkemizin ortak değeri olan Türk futbolu zarar görmeye devam edecektir. Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve ilgili kurullarını, yaşanan olaylar karşısında gerekli incelemeleri yapmaya ve gereken adımları gecikmeksizin atmaya davet ediyoruz."