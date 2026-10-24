MAÇ ÖZETİ | Samsunspor 1-2 Amed Sportif Faaliyetler
Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'in 9. haftasında karşılaştığı Samsunspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. 1-0 yenik duruma düşen Güney Doğu temsilcisi, Gift Orban ve Dia Saba'nın attığı gollerle mücadeleden 3 puanla ayrıldı. Samsunspor'un tek golü Tomasson'dan geldi. Samsunspor-Amed maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan müsabakayı deplasman ekibi 2-1 kazandı. Amed SF, Gift Orban ve Dia Saba'nın attığı gollerle mücadeleden 3 puanla ayrıldı. Samsunspor'un tek golü Tomasson'dan geldi. Samsunspor-Amed maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.
13. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in sağ çaprazdan kazandığı serbest atışı Orban kullandı. Bu futbolcunun ön direğe sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt son anda topu kornere çeldi.
19. dakikada misafir takımyın atağında Saba'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Orban'ın yerden şutunda, kaleci Bilal Bayazıt ayakları ile ağlara doğru giden meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
21. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Coulibally'in pasında ceza sahasında topla buluşan Tomasson, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
41. dakikada ev sahibi takımın atağında Tomasson'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bayo'nun şutunda, meşin yuvarlak arka direğin dibinden auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde tamamladı.