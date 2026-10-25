Manisa FK Maestro'yla ilk maçına çıkıyor
13:46, 25/10/2026, Pazar
DHA
Manisa FK Maestro'yla ilk maçına çıkıyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, yarın yeni teknik direktörü Nestor El Maestro önderliğindeki ilk maçında deplasmanda Mardin 1969 ile karşı karşıya gelecek. 21 Kasım Şehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak
12. haftanın kapanış mücadelesinde Hakan Ülker düdük çalacak. Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra 5 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak 3 puana hasret kalan 10 puanlı Manisa ekibi, haftaya averajla düşme hattının üzerinde girdi. Mardin takımı ise 18 puanla play-off hattında 7. sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar, 43 yaşındaki Sırp teknik patron El Maestro ile çıkış yakalamak istiyor.
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