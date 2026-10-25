Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sadettin Ökten'e saygı dolu karşılık: O anlar törene damga vurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda düzenlenen törende kendisine tablo takdim eden 84 yaşındaki Prof. Dr. Sadettin Ökten'in elini öpmesine izin vermedi. Ökten'in elini öpmek için eğildiği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği karşılık dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Âmire Müzeleri Açılış Töreni'ne katıldı. Törendeki konuşmasının ardından sahnede kalan Erdoğan'a, Prof. Dr. Sadettin Ökten ve Millî Saraylar Başkanı Yasin Yıldız tarafından bir tablo hediye edildi.
ELİNİ ÖPMESİNE İZİN VERMEDİ
Tablonun takdimi sırasında 84 yaşındaki Prof. Dr. Sadettin Ökten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmek için eğildi. Erdoğan ise Ökten'in bu hareketine izin vermeyerek karşılık verdi. İkili arasında yaşanan o anlar törende dikkat çekti.
NECM SURESİ'NİN 39. AYETİNİN YER ALDIĞI TABLO HEDİYE EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilen tabloda, Kur'an-ı Kerim'deki Necm Suresi'nin 39. ayeti yer aldı. "İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır" anlamındaki ayetin bulunduğu tablo, Prof. Dr. Sadettin Ökten ve Millî Saraylar Başkanı Yasin Yıldız tarafından Erdoğan'a sunuldu.