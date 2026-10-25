Galatasaraylı yıldız derbi için can atıyor: "Beni oynat hocam!"
13:33, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 13:34, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yıldız isim Okan Buruk'la görüştü.
Sakatlığına rağmen Fenerbahçe derbisinde forma giymek isteyen yıldız isim, Okan Buruk ile görüştü. Başarılı futbolcu sahada olmak için elinden geleni yapacağını belirtti.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesinde Galatasaray'da Rafael Leao'nun durumu merak konusu oldu. Sakatlığı nedeniyle forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyan yıldız oyuncunun, karşılaşmanın önemine dikkat çekerek teknik heyetle görüştüğü belirtildi.
Leao'dan derbi için kararlılık mesajı
Rafael Leao'nun görüşmede, Fenerbahçe karşılaşmasının kendileri açısından taşıdığı önemi bildiğini vurgulayarak sahada olmak için tüm gücünü ortaya koyacağını ifade ettiği aktarıldı.
Portekizli yıldızın, “Fenerbahçe maçının bizim için önemini biliyorum. Sahada olmak adına her şeyimi vereceğim. Elimden geleni yapacağım. Beni oynat hocam.” sözleriyle derbiye hazır olmak istediğini dile getirdiği belirtildi.
Okan Buruk'tan Leao'ya destek
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da yıldız futbolcuya güvendiği ve kararın oyuncunun fiziksel durumuna bağlı olacağını ifade ettiği öne sürüldü.
Buruk'un, “Bizim için değerin tartışılmaz. Kendini iyi hissedersen oynayabilirsin” diyerek Leao'ya destek verdiği aktarıldı.
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Başlıklar :GalatasarayFenerbahçeRafael Leao