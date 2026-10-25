Beşiktaş Başakşehir maçına hazır
14:56, 25/10/2026, Pazar
AA
Dusan Vlahovic takımla birlikte çalıştı.
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında yarın İstanbul Başakşehir’i konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı oyuncular, 5'e 2 top kapma çalışmaları sonrasında taktik idman yaptı.
Antrenman, duran top organizasyonları ve şut çalışmalarıyla sona erdi.
Spor
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