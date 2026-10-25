Beşiktaş'ta 3 eksik var
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında yarın İstanbul Başakşehir’i konuk edecek. Siyah-beyazlı ekipte kritik mücadele öncesinde üç futbolcu kadroda yer alamayacak.
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı ve 15 puan topladı.
Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, turuncu-lacivertliler karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.
Beşiktaş'ta Başakşehir maçında üç oyuncunun formasından uzak kalması bekleniyor.
Siyah-beyazlılarda tedavisi süren kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra Crystal Palace maçında omzundan sakatlanan Fabio Miretti ve elinde kırık bulunan Ümit Akdağ'ın Başakşehir müsabakasında görev yapması beklenmiyor.
Siyah-beyazlı takımda iki futbolcu ceza sınırında yer alıyor.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve Başakşehir maçında oynaması beklenmeyen kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Başakşehir karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Kasımpaşa ile oynanacak maçta cezalı olacak.