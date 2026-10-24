Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Kırık tespit edildi
UEFA Avrupa Ligi’nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş’a bir kötü haber daha geldi. Fabio Miretti’nin ardından siyah-beyazlı kulüp bir futbolcunun daha sakatlandığını duyurdu.
Crystal Palace karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor.
Fabio Miretti'nin sağ omuz köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma tespit edildiğinin açıklanmasının ardından, Ümit Akdağ'ın sağlık durumuyla ilgili de bilgilendirme yapıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, genç savunma oyuncusunun sağ elinde kırık tespit edildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Futbolcumuz Ümit Akdağ’ın sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırığı tespit edilmiştir.Akdağ’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Sezon başında Beşiktaş kadrosuna katılan Ümit Akdağ, siyah-beyazlı formayla taraftarların karşısına ilk kez Crystal Palace mücadelesinde çıktı. 23 yaşındaki genç futbolcu, karşılaşmanın 77. dakikasında Larsen'e yaptığı sert faulün ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.