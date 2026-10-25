KPSS Ortaöğretim sona erdi: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınav için 81 ilde 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanıldı.

Adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.

415 bin 502 kişinin görev yaptığı sınav, saat 12.25'te sona erdi.

32 bin emniyet görevlisi sahada

Sınavda 415 bin 502 kişi görev yapıyor, sınav güvenliğinin sağlanması noktasında da 32 bin 806 emniyet görevlisi sahada. Ayrıca 578 ÖSYM temsilcisi, sınav uygulamalarını yerinde takip etmek ve koordinasyona katkı sunmak amacıyla sınav merkezlerinde görevlendirildi.

Sonuçlar 19 Kasım'da açıklanacak

Sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek. KPSS'ye ortaöğretim düzeyinden giren adayların takip eden KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri halinde, KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ortaöğretim düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek. Takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri "KPSS Ortaöğretim" sınav sonuçlarını etkilemeyecek.

Gündem

ÖSYM Başkanı Ersoy KPSS sırasında gürültü yapılmaması konusunda uyarıda bulundu