İrfan Can Eğribayat Trabzon halkından özür diledi: "Keşke yapmasaydım"
Gençlerbirliği'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe forması giydiği dönemde Trabzonspor deplasmanında yaptığı olta hareketiyle ilgili konuştu. Geçmişteki davranışını kendisine yakıştıramadığını belirten 28 yaşındaki file bekçisi, Trabzon halkından özür dilerken yaşadığı pişmanlığı da dile getirdi.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde forma giyen İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Trabzonspor tribünlerine yönelik yaptığı olta hareketi hakkında açıklamalarda bulundu
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan tecrübeli kaleci, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu ifade etti.
Eğribayat, şu ifadeleri kullandı:
"Pişmanlığım var. Olaylı bir Trabzonspor maçı olmuştu. Orada bana yakışmayan bir hareket yapmıştım Trabzonspor tribünlerine karşı. Sonra dönük baktığımda kendime yakıştıramadığım bir hareket. Keşke yapmasaydım, pişman olduğum anlardan bir tanesi. Belki futbol hayatımın devamında bazı şeyleri etkilemiş olabilir ama geçmişi değiştiremiyorum, geleceğe bakmamız gerekiyor."
Yaptığı hareketin ardından görüntüleri izlediğinde farklı duygular yaşadığını belirten İrfan Can, derbi atmosferinin ve tribünlerden gelen tepkilerin kendisini etkilediğini söyledi. Tecrübeli eldiven, Trabzon halkından özür dilerken sözlerini şöyle sürdürdü:
"Böylelikle de Trabzon halkından özür dilemek istiyorum. Büyük ihtimalle Trabzon halkı da izledikten sonra hem üzülmüştürler hem de sinirlenmiştirler. Ben de tabii izledikten sonra maalesef ilk başta tabii güldüm ben ne yapmışım gibisinden. O anda artık bir futbolcu gibi değil Fenerbahçe taraftarı gibi hissediyorsun sahada. Çünkü derbi maçına çıkıyorsun, tribünlerden çok fazla tepkiler geliyor. Sen de o anda Fenerbahçe taraftarı gibi hareket edebiliyorsun. Ben de o anlardan bir tanesini yaşadım. Ve çok zor geçen bir karşılaşmaydı. Bu benim en büyük pişmanlığım."