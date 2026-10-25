İrfan Can Eğribayat Trabzon halkından özür diledi: "Keşke yapmasaydım"

Yaptığı hareketin ardından görüntüleri izlediğinde farklı duygular yaşadığını belirten İrfan Can, derbi atmosferinin ve tribünlerden gelen tepkilerin kendisini etkilediğini söyledi. Tecrübeli eldiven, Trabzon halkından özür dilerken sözlerini şöyle sürdürdü:





"Böylelikle de Trabzon halkından özür dilemek istiyorum. Büyük ihtimalle Trabzon halkı da izledikten sonra hem üzülmüştürler hem de sinirlenmiştirler. Ben de tabii izledikten sonra maalesef ilk başta tabii güldüm ben ne yapmışım gibisinden. O anda artık bir futbolcu gibi değil Fenerbahçe taraftarı gibi hissediyorsun sahada. Çünkü derbi maçına çıkıyorsun, tribünlerden çok fazla tepkiler geliyor. Sen de o anda Fenerbahçe taraftarı gibi hareket edebiliyorsun. Ben de o anlardan bir tanesini yaşadım. Ve çok zor geçen bir karşılaşmaydı. Bu benim en büyük pişmanlığım."