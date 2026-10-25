Aziz Yıldırım derbiye gidecek mi? Kararını verdi

Dev derbi öncesinde Fenerbahçe’de flaş gelişme: Yıldız oyuncu geri döndü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın derbide Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe cephesinde sevindirici bir gelişme yaşandı.