Aziz Yıldırım derbiye gidecek mi? Kararını verdi
10:43, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 10:45, 25/10/2026, Pazar
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Aziz Yıldırım'dan derbi kararı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbiyi tribünden takip edip etmeyeceği merak konusu oldu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Dev derbi öncesinde sarı-lacivertli camiada gözler, Aziz Yıldırım'ın karşılaşmayı tribünden takip edip etmeyeceğine çevrildi.
Bu sezon Avrupa deplasmanları da dahil olmak üzere yalnızca bir maçta takımını yalnız bıraktığı belirtilen Aziz Yıldırım'ın, Galatasaray derbisine katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.
RAMS PARK'TA OLMAYACAK
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Aziz Yıldırım'ın yarın oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını RAMS Park tribünlerinden takip etmeyeceği öne sürüldü.
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Başlıklar :Aziz YıldırımGalatasarayFenerbahçe