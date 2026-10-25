İsmail Kartal herkesi şaşırtacak: Derbide sürpriz isim ilk 11'e

Süper Lig’de Galatasaray ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan Fenerbahçe’de, derbi öncesi savunma hattıyla ilgili belirsizlik sürüyor. Nathan Ake’nin yaşadığı sakatlık, teknik heyeti stoper tercihi konusunda farklı alternatifleri değerlendirmeye yöneltti.

Sarı-lacivertli ekibin geçtiğimiz salı günü Slavia Prag ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Nathan Ake’nin yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Hollandalı futbolcunun derbide forma giyemeyecek olması nedeniyle Milan Skriniar’ın yanında kimin görev alacağı merak ediliyor.

Bu pozisyon için Kojo Oppong ve Archie Brown’ın isimleri öne çıkarken, adaylar arasına sürpriz bir futbolcunun daha dahil olduğu iddia edildi. NTV Spor’da yer alan habere göre, sakatlığını atlatarak takımla birlikte çalışmalara başlayan Mert Müldür de derbide stoper olarak görev yapabilecek isimler arasında yer alıyor.

Teknik direktör İsmail Kartal’ın savunmanın merkezinde kime şans vereceği henüz netlik kazanmazken, nihai kararın maç günü verilmesi bekleniyor.

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