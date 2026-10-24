Türkiye ve KKTC'den Akdeniz'de NAVTEX

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Günü mesajı: Güvenlik Konseyi daha adil ve kapsayıcı hale getirilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve teşkilatın kuruluşunun 81. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, küresel barış ve güvenliğin tesisi için kapsamlı bir reform çağrısında bulundu. Gazze’deki insanlık dramı başta olmak üzere dünya genelindeki çatışmalara, yoksulluğa ve artan İslam karşıtlığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daha adil ve kapsayıcı bir yapıya kavuşturulmasının aciliyetini vurguladı.