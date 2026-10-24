Türkiye ve KKTC'den Akdeniz'de NAVTEX
23:46, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Türkiye ile KKTC arasında hayata geçirilmesi planlanan doğal gaz boru hattı projesi kapsamında NAVTEX ilan edildi. Akdeniz’de belirlenen 12 koordinat noktasında yapılacak çalışmaların 31 Aralık’a kadar yürütülecek.
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