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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’ndan İİT ülkelerine 'izolasyon' çağrısı: 50 yıl daha kaybetme lüksümüz yok

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’ndan İİT ülkelerine 'izolasyon' çağrısı: 50 yıl daha kaybetme lüksümüz yok

21:22, 19/10/2026, Pazartesi
IHA
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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’ndan İİT ülkelerine 'izolasyon' çağrısı: 50 yıl daha kaybetme lüksümüz yok
Tahsin Ertuğruloğlu, İİT üyelerine KKTC'ye yönelik izolasyonların kaldırılması çağrısı yaptı.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bağdat’ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonların kaldırılması için üye ülkelere somut adımlar atma çağrısında bulundu. İki bağımsız ve egemen devlet arasında iş birliğine dayalı çözüm modelini savunduklarını belirten Ertuğruloğlu, “Tükenmiş bir model üzerinde müzakere etmek için bir 50 yıl daha kaybetme lüksümüz bulunmamaktadır” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda üye ülkelere Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonların kaldırılması için somut adımlar atma çağrısında bulunarak, "Tükenmiş bir model üzerinde müzakere etmek için bir 50 yıl daha kaybetme lüksümüz bulunmamaktadır. Kıbrıs Adası’nın gerçeği ise tek ada, iki devlettir" dedi.

Ertuğruloğlu, uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkına yönelik yaklaşımını eleştirdi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 17-18 Ekim tarihlerinde "Diyalog ve Dayanışma" temasıyla gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nın son gününde KKTC hükümeti ve Kıbrıs Türk halkı adına konuşan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkına yönelik yaklaşımını eleştiren Ertuğruloğlu, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devlet arasında iş birliğine dayalı bir anlaşmayı savunduklarını belirtti.

"Türkiye’nin müdahalesi Kıbrıs Türklerinin hayatlarını kurtardı"

Kıbrıs Türk halkının 1963-1974 yılları arasında ağır baskı ve izolasyonlara maruz kaldığını belirten Ertuğruloğlu, Türkiye’nin 1974 yılındaki müdahalesinin Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağladığını ve adanın Yunanistan’a bağlanmasını önlediğini söyledi. Ertuğruloğlu, "1974 yılında Türkiye’nin zamanında gerçekleştirdiği müdahale, bu karanlık döneme son vermiş, Kıbrıs Türklerinin hayatlarını kurtarmış ve Kıbrıs adasının Yunanistan’a bağlanmasını da önlemiştir" ifadelerini kullandı.

"Tek ada, iki devlet"

Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde adil ve kalıcı bir anlaşmaya hazır olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, 2021 yılından bu yana iki bağımsız ve egemen devlet arasında iş birliğine dayalı bir çözüm modelini savunduklarını belirtti. Ertuğruloğlu, "Tükenmiş bir model üzerinde müzakere etmek için bir 50 yıl daha kaybetme lüksümüz bulunmamaktadır. Kıbrıs Adası’nın gerçeği ise tek ada, iki devlettir" diye konuştu.

İİT ülkelerine izolasyonların kaldırılması çağrısı

Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların gençlerin, sporcuların, sanatçıların ve akademisyenlerin uluslararası faaliyetlere katılımını engellediğini ifade eden Ertuğruloğlu, İİT üyesi ülkelerden KKTC ile siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkilerini geliştirmelerini istedi. Uluslararası toplumun Rum tarafı lehine taraflı bir tutum sergilediğini söyleyen Ertuğruloğlu, "İİT üyesi devletlerini Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonun sona erdirilmesi ve bizimle daha yakın ilişkiler geliştirilmesi için somut ve zamanında adımlar atmaya çağırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda KKTC’nin bağımsızlığının tanınması ve ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurulması yönündeki çağrılarını hatırlatan Ertuğruloğlu, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti. Ertuğruloğlu, İİT üyesi ülkeleri KKTC ile ilişkilerini her alanda güçlendirmeye davet etti.

Bağdat temaslarını tamamladı

Toplantı kapsamında yabancı heyet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştiren Ertuğruloğlu, 18 Ekim akşamı Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan’ın ikametgahında düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Ertuğruloğlu ve beraberindeki heyetin bugün KKTC’ye dönmesi bekleniyor.


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Başlıklar :KKTCKıbrısİslam İşbirliği TeşkilatıKKTC Dışişleri BakanıTahsin Ertuğruloğlu
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