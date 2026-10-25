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AKSUNGUR'dan denizaltı tespitinde bir ilk: Akdeniz'i dinledi
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Adem Değirmenci
10:09, 25/10/2026, Pazar

AKSUNGUR'dan denizaltı tespitinde bir ilk: Akdeniz'i dinledi

Türkiye'nin milli insansız hava aracı AKSUNGUR, Antalya açıklarında gerçekleştirilen TURNAs-26 Tatbikatı'nda önemli bir başarıya imza attı. ASELSAN'ın geliştirdiği su altı akustik dinleme sistemlerini ilk kez bir İHA'dan denize bırakan AKSUNGUR, topladığı verileri Ankara'ya iletti. İşlenen verilerle su altındaki hedeflerin tespiti gerçekleştirildi.

Türk savunma sanayiinin geliştirdiği AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı (İHA), denizaltı tespitine yönelik yeni bir kabiliyetini başarıyla sergiledi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TURNAs-26 İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında görev yapan AKSUNGUR, ASELSAN üretimi aselBUOY su altı dinleme sistemlerini Akdeniz'e bırakarak akustik veri topladı. Tatbikatla birlikte aselBUOY sistemleri ilk kez bir insansız hava aracından denize bırakılmış oldu.

ANKARA'DAN HAVALANDI, AKDENİZ'İ DİNLEDİ

TUSAŞ tarafından geliştirilen ve milli TEI-PD170 motoruyla görev yapan AKSUNGUR, Ankara'dan havalanarak uydu kontrolüyle Antalya açıklarına ulaştı.

Görev kapsamında ASELSAN'ın geliştirdiği 3 adet aselBUOY 100P Sualtı Akustik Dinleme Sistemi ile 1 adet standart sonobuoy taşıyan İHA, deniz üzerinde yaklaşık 300 metre irtifaya alçaldı.

Üzerindeki pod aracılığıyla dinleme sistemlerini Akdeniz'e bırakan AKSUNGUR, ardından yaklaşık 1.800 metreye yükselerek veri toplama aşamasına geçti.

SU ALTINDAN GELEN VERİLER ANKARA'DA İŞLENDİ

Antalya açıklarında yaklaşık 4 saat görev yapan AKSUNGUR, denize bırakılan akustik dinleme sistemlerinden elde ettiği verileri Ankara'daki Yer Kontrol İstasyonu'na aktardı. Entegre akustik veri aktarım merkezinde işlenen bilgiler sayesinde su altındaki hedeflerin tespiti gerçekleştirildi. Böylece dinleme sistemlerinin görev bölgesine ulaştırılması, denize bırakılması, verilerin toplanması ve yüzlerce kilometre uzaktaki merkezde değerlendirilmesini kapsayan görev başarıyla tamamlandı.

MİLLİ SİSTEMLERDEN ORTAK BAŞARI

Tatbikatta TUSAŞ'ın geliştirdiği AKSUNGUR, ASELSAN'ın su altı akustik dinleme teknolojisi ve TEI'nin milli motoru birlikte görev yaptı. Gerçekleştirilen faaliyet, AKSUNGUR'un deniz karakol uçaklarıyla ortak görev yapabilme kabiliyetinin geliştirilmesi açısından da önemli bir adım oldu.

Uzun süre havada kalabilen ve uydu üzerinden kontrol edilebilen milli İHA, denizaltı tespitine yönelik görevlerdeki yeteneklerini de ortaya koydu.

Başlıklar :AKSUNGURTUSAŞaselBUOY 100P Sualtı Akustik Dinleme SistemiASELSAN
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