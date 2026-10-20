Türk mutfağı Cenevre’deki BM festivalinde ilgi gördü

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde düzenlenen MIKTA Yemek Festivali’nde Türk mutfağının geleneksel lezzetleri tanıtıldı. Dolma, baklava, köfte, lokum ve Türk kahvesinin ikram edildiği Türk standı, davetlilerden yoğun ilgi gördü. Avustralya’nın ev sahipliğinde, Türkiye, Avustralya, Meksika, Endonezya ve Güney Kore’nin işbirliğiyle düzenlenen festivalde, beş ülkenin mutfak kültürleri bir araya geldi. Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, konuşmasında MIKTA’nın diyalog ve çok taraflı işbirliği açısından önemine dikkati çekti. Usluer, farklı mutfak geleneklerinin ülkelerin tarihini ve kimliğini yansıttığını belirterek Türk mutfağının misafirperverlik, cömertlik ve paylaşma kültürünü öne çıkardığını ifade etti. Festivalde mercimek köftesi, kuru dolma, yaprak sarma, kadınbudu köfte ve ıspanaklı börek gibi geleneksel lezzetler de katılımcılarla paylaşıldı. Usluer ayrıca, Türkiye’de Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi’ne değinerek gıda etkinliklerinde geleneksel tariflerden ve sıfır atık anlayışından yararlandıklarını kaydetti.