11:46, 14/10/2026, Çarşamba
Mehmetçik’ten gövde gösterisi: Ateş Serbest-2026 tatbikatı nefes kesti
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ateş gücünün sergilendiği Ateş Serbest-2026 tatbikatı başarıyla tamamlandı. Ankara’nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi’nde gerçekleştirilen tatbikata ilişkin görüntüleri paylaşan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik’in yüksek koordinasyon kabiliyetine ve üstün ateş gücüne dikkat çekti.
MEHMETÇİK’İN ATEŞ GÜCÜ SERGİLENDİ
TSK’nın ateş gücünü ortaya koyan Ateş Serbest-2026 tatbikatı, Polatlı’daki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi’nde düzenlendi.
Tatbikatın tamamlanmasının ardından MSB, faaliyet sırasında kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
‘ÇELİK İRADE, SARSILMAZ DİSİPLİN, TAM İSABET’
MSB’nin paylaşımında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:
“Çelik irade, sarsılmaz disiplin, tam isabet. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin üstün ateş gücünü, yüksek koordinasyon kabiliyetini ve harekat etkinliğini ortaya koyduğu Ateş Serbest-2026 faaliyeti başarıyla tamamlandı.”
Bakanlığın yayımladığı görüntülerde, tatbikatta sergilenen ateş gücü ve faaliyet kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar yer aldı.