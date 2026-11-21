Selçuk Bayraktar KIZILELMA'nın teslimatı sonrası Baykar ekibine seslendi

Baykar tarafından millî ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak güvenlik güçlerine teslim edildi. İlk etapta 3 uçağın teslim edildiği tarihî gelişmenin ardından Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'ların önünde ekibine seslendi. Bayraktar, "Bugün dünya tarihinde ilk defa bir insansız savaş uçağı göreve hazır bir şekilde güvenlik güçlerimize teslim edilmiş oldu." ifadelerini kullandı.