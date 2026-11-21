Türk savunma sanayiinin öncü kuruluşlarından Roketsan, insansız hava araçlarının taarruz kabiliyetini bambaşka bir boyuta taşıyan yeni nesil mühimmatı İHA-300 Süpersonik Balistik Füzesi’nin atış testi görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Yayınlanan nefes kesici görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem olarak binlerce kullanıcıdan beğeni topladı.
İHA platformundan ateşlenen füzenin yüksek irtifaya tırmanışı ve süpersonik hızla hedefine yönelişini içeren test görüntüleri büyük ilgi gördü. Türkiye’nin insansız hava araçları teknolojisindeki başarısını uzun menzilli balistik füze kabiliyetiyle birleştiren bu gelişme, savunma çevrelerinde ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
500 KİLOMETRE ÜZERİ MENZİLİYLE STRATEJİK ÜSTÜNLÜK
Roketsan mühendisleri tarafından geliştirilen İHA-300, insansız hava araçlarının düşman hava savunma sistemlerinin etki alanına girmeden çok uzak mesafelerdeki stratejik hedefleri imha edebilmesine olanak tanıyor. 500 kilometrenin üzerindeki menzili sayesinde İHA’lara derin taarruz yeteneği kazandıran füze, bu sınıftaki dünyadaki nadir mühimmatlar arasında yer alıyor.
İHA-300'ÜN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ NELER?
Yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş güdüm sistemleriyle donatılan İHA-300, operasyonel sahada kritik avantajlar sunuyor. Füzenin öne çıkan teknik özellikleri şöyle sıralanıyor:
- Süpersonik Hız: Ses hızının katbekat üzerine çıkabilen hızı sayesinde hedefe çok kısa sürede ulaşarak düşman hava savunma sistemlerinin reaksiyon süresini en aza indiriyor ve önlenmesini son derece zorlaştırıyor.
- 500 km+ Uzun Menzil: Havadan karaya balistik füze konseptiyle geliştirilen sistem, 500 kilometreyi aşan erişim mesafesiyle komuta merkezleri, hava savunma bataryaları, radar tesisleri ve lojistik üsler gibi yüksek öncelikli hedefleri güvenli mesafeden vurabiliyor.
- Yüksek Hassasiyet ve Gelişmiş Güdüm: Küresel Konumlandırma Sistemi (KKS) ve Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS) destekli güdüm mimarisi sayesinde elektronik harp ve karıştırma ortamlarında dahi hedefini yüksek hassasiyetle tam isabetle vurabiliyor.
- Platform Uyumluluğu: Akıncı ve Aksungur gibi yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip taarruzi insansız hava araçlarına entegre edilebilen İHA-300, Türk Silahlı Kuvvetlerinin havadaki caydırıcılığını ve operasyonel esnekliğini önemli ölçüde artırıyor.
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