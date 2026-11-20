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Video oyunu Grand Theft Auto VI (GTA 6), 13 yıllık bekleyişin ardından Perşembe günü dünya genelinde satışa sunuldu ve çıkış gününde 3,79 milyar dolarlık satış rakamıyla rekor kırdı. Yapımcı Rockstar ile ana şirketi Take-Two talebi "benzeri görülmemiş" olarak nitelendirirken, oyunun geliştirme maliyetinin 1 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

3,79 milyar dolarlık çıkış günü rekoru

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Rockstar imzalı yapım lansman gününde 3,79 milyar dolarlık satış tutarına ulaşarak rekor kırdı. 13 yıllık aranın ardından Perşembe günü küresel pazara sunulan oyun, satış performansıyla ilk günden zirveye yerleşti. Oyunun yapımcısı Rockstar ve çatı şirketi Take-Two, satış rakamlarına ilişkin ayrıntılı verileri paylaşmadı. İki şirket de oyuna gösterilen talebin "benzeri görülmemiş" düzeyde olduğunu belirtti.

Maliyet ve satış verileri

Satış hasılatına ve geliştirme bütçesine dair kesin rakamlar şirketler tarafından açıklanmasa da yapımın 1 milyar doların üzerindeki tahmini maliyetiyle tarihin en pahalı video oyunu olabileceği değerlendiriliyor.

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Çıkış günü satış rekoru: 3,79 milyar dolar (Bloomberg HT)

Geliştirme maliyeti tahmini: 1 milyar doların üzerinde

Bekleyiş süresi: 13 yıl Şirketlerin resmi değerlendirmesi: Talebin "benzeri görülmemiş" olduğu yönünde (Rockstar ve Take-Two)

Küresel internet trafiği de zirveye çıktı

Satış rekorunun kırıldığı lansman gününde dünya genelindeki internet trafiği de en yüksek seviyesine ulaştı. Oyuncuların oyunu indirip oynaması ile Twitch ve YouTube gibi platformlardaki yayınların takip edilmesi, veri aktarımında yoğunluk oluşturdu.

İnternet değişim operatörü DE-CIX verilerine göre, dünya genelindeki DE-CIX internet değişim noktalarındaki veri aktarımı lansman günü saat 13.20'de saniyede 33,03 terabit seviyesine çıkarak rekor kırdı. Şirketlerin satış verilerine dair ayrıntılı tabloyu paylaşıp paylaşmayacağı ise henüz açıklanmadı.

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