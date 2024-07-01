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Teknoloji

LGBT terörü ünlü çocuk oyununa da sıçradı: 100 milyondan fazla indirildi istatistikler endişe verici

LGBT virüsü çocukları hedef almaya devam ediyor. Aile yapısını hedef alan sapkınlık çizgi filmlerden sonra dijital oyunlara da sıçradı. Özellikle ilkokul çağındaki çocukların sıklıkla oynadığı Toca Boca isimli çocuk oyununda yer alan LGBT paçavraları ve diyaloglarda kullanılan küçük yaşta çocuklardan beklenmeyecek ifadeler büyük tepkilere yol açtı. Google'ın uygulama mağazası Play Store'da 100 milyondan fazla indirilen oyuna tepkiler çığ gibi büyüyor.

Seda Ekinci
13:10 - 1/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:16 - 1/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Toca Boca isimli çocuk oyununda LGBT propagandası
Toca Boca isimli çocuk oyununda LGBT propagandası

Tüm dünyada virüs gibi yayılan LGBT terörü çizgi filmlerden sonra çocuklar ve gençlerin ellerinden düşmeyen tablet, bilgisayar ve telefonlara yüklenen oyunların içine kadar girdi.

Google'ın uygulama mağazası Play Store'da 100 milyondan fazla indirilen 'Öğretmen Onaylı' etiketine sahip Toca Boca isimli çocuk oyununda LGBT propogandası yapıldığı ortaya çıktı.


Özellikle ilkokul çağındaki çocukların sıklıkla oynadığı oyunda çocuk odasına yerleştirilmiş LGBT paçavraları dikkat çekti.


Ayrıca App Store'da Eğitim kategorisinde 5. sırada yer alan oyunda geçen diyaloglarda küçük yaşta çocuklardan beklenmeyecek ifadelere yer verilmesi tehlikeyi gözler önüne serdi.

Uygulamada, farklı ülkelerin çocuklarının bir araya getirilip oynaması da teşvik edilirken küçük yaşta çocukların taktığı başlıklardaki renkler ve kullandıkları balonlarda özellikle, sözde LGBT paçavrasındaki renklerin kullanılması dikkat çekti.

İstatistikler endişe verici

Rakamlara bakıldığında sunulan paket ve bilgilerin de ne kadar geniş bir kitleye ulaştığını hesaplamak zor değil.



#LGBT
#Toca Boca
#çocuk oyunu
#google play store
#apple
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