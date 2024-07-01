LGBT terörü ünlü çocuk oyununa da sıçradı: 100 milyondan fazla indirildi istatistikler endişe verici

Tüm dünyada virüs gibi yayılan LGBT terörü çizgi filmlerden sonra çocuklar ve gençlerin ellerinden düşmeyen tablet, bilgisayar ve telefonlara yüklenen oyunların içine kadar girdi.
Google'ın uygulama mağazası Play Store'da 100 milyondan fazla indirilen 'Öğretmen Onaylı' etiketine sahip Toca Boca isimli çocuk oyununda LGBT propogandası yapıldığı ortaya çıktı.
Özellikle ilkokul çağındaki çocukların sıklıkla oynadığı oyunda çocuk odasına yerleştirilmiş LGBT paçavraları dikkat çekti.
Ayrıca App Store'da Eğitim kategorisinde 5. sırada yer alan oyunda geçen diyaloglarda küçük yaşta çocuklardan beklenmeyecek ifadelere yer verilmesi tehlikeyi gözler önüne serdi.
Uygulamada, farklı ülkelerin çocuklarının bir araya getirilip oynaması da teşvik edilirken küçük yaşta çocukların taktığı başlıklardaki renkler ve kullandıkları balonlarda özellikle, sözde LGBT paçavrasındaki renklerin kullanılması dikkat çekti.
İstatistikler endişe verici
Rakamlara bakıldığında sunulan paket ve bilgilerin de ne kadar geniş bir kitleye ulaştığını hesaplamak zor değil.