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Teknoloji

Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasına engel

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Microsoft'un bilgisayar oyun şirketi olan Activision Blizzard'ı satın alma işlemini engelledi. CMA, Eylül 2022'de satın alım anlaşmasına yönelik inceleme başlatmıştı.

15:03 . 26/04/2023 Çarşamba
AA
Microsoft 2022'nin başında satın alma kararını duyurmuştu.

Microsoft 2022'nin başında satın alma kararını duyurmuştu.

CMA'dan yapılan açıklamada, Microsoft ve Activision Blizzard arasındaki anlaşmanın bulut oyun pazarının geleceğini değiştireceğine yönelik endişeler nedeniyle engellendiği belirtildi.

Açıklamada, CMA'nın nihai kararının Microsoft'un söz konusu endişeleri giderecek yeterli çözümleri sunamamasının ardından alındığı aktarıldı.

Microsoft, Ocak 2022'de Activision Blizzard'ı yaklaşık 69 milyar dolara satın alma planını açıklamıştı. CMA, Eylül 2022'de anlaşmaya yönelik inceleme başlatmıştı.




#Activision Blizzard
#Microsoft
#İngiltere
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