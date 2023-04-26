Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasına engel

İngiltere’deki hayat pahalılığı en çok çocukları etkiledi. Ülke genelinde gıda yardımı dağıtan sivil toplum kuruluşu The Trussell Trusst’ın yayınladığı verilere göre son bir yılda dağıtılan yaklaşık 3 milyon gıda paketinin 1 milyondan fazlası çocuklara gönderildi. Kuruluşun verilerine göre ülkede son 12 ayda 760 bin kişi ise ilk kez gıda yardımı aldı.