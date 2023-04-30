Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansı: Türkiye’nin yarısı oyun oynuyor

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi” toplantısında konuşan Batı Balkanlar ve Türkiye Bölge Başkanı Tamer Kılıç, “Bu proje, Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ve Türk vatandaşlarının yeteneklerinin ekonomiye kazandırılması için hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda Türkiye’de istihdam oluşturmak ve üretimi artırmak için değişik içeriklerle çalışıyoruz. Bunun ötesinde ise girişimcilik eko-sistemini geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyoruz. Burada iki stratejik amacımız olduğunu belirtmek isterim. İlki hem Türk vatandaşları hem de Suriyeliler için istihdamı arttırmak, ikincisi ise genel anlamda Türk ekonomisinin üreterek büyümesine katkı sağlamak” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek ise Türkiye’nin genç nüfusuyla büyük bir potansiyel arz ettiğine dikkat çekerek, “Son dönemde, özellikle yenilik tabanlı girişimlerimizin başarısı herkes tarafından biliniyor. Bu tür etkinliklerde bu başarılara ivme kazandıran etkenler. Bir çok bileşeni içinde barındıran ve 32,5 milyon avroluk bütçesi ile oldukça büyük bir proje. Kobilerden kooperatiflere, genç ve yenilikçi fikri olan girişimcileri desteklemek üzere birçok boyutu var. Bu anlamda bugüne kadar 100’ün üzerinde projeyi finanse ettik ve destekledik. Projelerde kadınların ve gençlerin girişimcilik potansiyelinin desteklenmesi de önemli hedeflerden biri. Biz Bakanlık olarak bu tarz projelerle ekonominin farklı alanlarında müdahaleler geliştiriyoruz. Bu müdahalelerin en önemlisi de girişimcilik tarafı, çünkü biz ülkemizin girişimcilik tarafında yüksek bir potansiyel olduğunu biliyoruz.