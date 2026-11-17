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Rockstar Games 'in merakla beklenen yeni oyunu GTA 6 , 13 yılı aşkın süredir devam eden bekleyişin ardından 19 Kasım 2026 'da oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor. İlk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarında satışa sunulacak yapım, daha piyasaya çıkmadan dünya genelinde büyük ilgi görüyor.

Oyunun çıkış tarihi yaklaşırken yapılan araştırmalar, GTA 6'nın yalnızca oyun sektöründe değil, iş hayatında ve eğitim dünyasında da dikkat çekici bir etki oluşturabileceğini gösteriyor.

12,5 milyon kişi işe ve okula gitmeyebilir

PCMag tarafından anket verileri üzerinden hazırlanan araştırmaya göre, ABD'de yaklaşık 12,5 milyon kişinin GTA 6'nın piyasaya çıkacağı 19 Kasım'da işe veya okula gitmemesi bekleniyor.

Araştırmada yetişkin oyuncuların yüzde 8'inin oyunun çıkış günü izin almayı düşündüğü belirtildi. Z kuşağında ise bu oran yüzde 13'e yükseliyor.

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Çalışanlara yönelik ayrı bir tahminde, ABD'de yaklaşık 1,5 milyon kişinin yıllık veya hastalık izni kullanabileceği öngörülüyor.

İngiltere'den gelen veriler de benzer bir tabloya işaret ediyor. İnsan kaynakları yazılım şirketi BrightHR'nin araştırmasına göre, 19 Kasım için yapılan izin başvurularının yüzde 4,63'ünde GTA 6 gerekçe olarak gösterildi. Kasım ve aralık aylarında oyun nedeniyle toplam 83 bin günlük izin kullanılabileceği tahmin ediliyor.

İlk günde sadece hikaye modu olacak

Rockstar Games tarafından geliştirilen GTA 6, çıkış tarihinde tek oyunculu hikaye moduyla oyuncuların karşısına çıkacak. Serinin çevrimiçi deneyimi GTA Online'ın yeni versiyonunun ise ilk gün sunulmayacağı, 2027 yılında yayımlanmasının beklendiği belirtiliyor.

Oyunun bilgisayar sürümü için de henüz kesin bir çıkış tarihi açıklanmadı. Sektördeki beklentiler, PC versiyonunun 2027'nin ilk aylarında gelebileceği yönünde.

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Yeni yapımda oyuncular, ABD'nin Florida eyaletinden esinlenilerek oluşturulan Leonida eyaletini ve serinin simge şehirlerinden Vice City'yi keşfedecek. Geniş harita, ayrıntılı şehir yaşamı ve ulaşım sistemleriyle GTA serisinin şimdiye kadarki en kapsamlı deneyimlerinden birini sunmayı hedefliyor.

PS4 ve XBOX one kullanıcılarına kötü haber

GTA 6'nın ilk çıkışında yalnızca yeni nesil konsollarda oynanabilecek olması, eski nesil cihaz sahiplerini üzecek. PlayStation 4 ve Xbox One, oyunun desteklediği platformlar arasında bulunmuyor.

Oyunun yüksek teknik gereksinimleri nedeniyle başlangıçta PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S kullanıcılarıyla sınırlı kalması bekleniyor.

Oyunun fiyatı da gündemde

GTA 6'nın satış fiyatı ve farklı sürümlerine ilişkin iddialar da oyuncuların gündeminde. Standart sürüm için 79,99 dolar, Ultimate Edition için ise 99,99 dolar seviyesinde fiyatlar konuşuluyor.

Bununla birlikte oyunun koleksiyon ürünleri ve özel içeriklerine yönelik hazırlıklar da büyük ilgi görüyor. Rockstar Games'in tanıtım çalışmaları kapsamında farklı markalarla iş birlikleri gerçekleştirmesi bekleniyor.

Ebeveynlere 17 yaş uyarısı

GTA 6, içerdiği yetişkin temaları nedeniyle ebeveynlerin de dikkat etmesi gereken yapımlar arasında yer alıyor. ABD'deki Eğlence Yazılımları Derecelendirme Kurulu (ESRB), oyunu 17 yaş ve üzeri kullanıcılar için uygun olan M kategorisinde değerlendirdi.

Sınıflandırmada yoğun şiddet, kan, çıplaklık, ağır argo, cinsel içerik, alkol ve uyuşturucu kullanımına yer verilmesi etkili oldu.

PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarında bulunan ebeveyn denetimi özellikleri sayesinde yaş sınırlarına göre oyun erişimi kısıtlanabiliyor. Ayrıca oyun içi satın alımların onaya bağlanması ve çevrimiçi sohbetlerin sınırlandırılması da mümkün.

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