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ABD'nin California eyaletinde OpenAI'ye, kamu güvenliğini tehlikeye attığı iddiasıyla dava açıldı. Şirketin yapay zeka modellerini yeterli güvenlik önlemleri ve denetim mekanizmaları olmadan geliştirdiği ve test ettiği öne sürüldü.

Şirketin bilerek hareket ettiği öne sürüldü

California Başsavcısı Rob Bonta'nın yaptığı açıklamada, OpenAI'nin kamu güvenliğini korumak için gerekli güvenlik önlemlerini ve denetim mekanizmalarını oluşturmadan gelişmiş yapay zeka modellerini bilerek geliştirdiği ve test ettiği ileri sürüldü. Şirketin bu yolla kamuoyunu yanılttığı ve halkı tehlikeye attığı da açıklamada yer aldı.

Açıklamada, OpenAI'nin eylemlerinin gerçek dünyadaki siber güvenlik risklerini artırarak toplumun güvenliğini, sağlığını ve refahını tehdit ettiği belirtildi. Şirketin tehlikeli bir ürünü yeterli denetim ve güvenlik prosedürleri olmadan bilerek test ettiği ve bu konuda kamuoyunu yanılttığı kaydedildi.

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Hugging Face saldırısının öngörülebilir olduğu savunuldu

Açıklamada, Hugging Face'in altyapısına yönelik siber saldırının öngörülebilir olduğu savunuldu. Gerekçe olarak OpenAI'nin tehlikeli olduğunu bildiği modelleri yeterli denetim olmadan, kusurlu ve güvenlik açıkları barındıran bir test ortamında çalıştırmayı tercih etmesi gösterildi.

Yüksek kapasiteli ve giderek daha güçlü hale gelen yapay zeka modellerinin test süreçlerinin yeterince güvence altına alınmaması ve denetlenmemesinin kamuya zarar veren bir durum oluşturduğu da ifade edildi. Şirketin bu uygulamalarla California Haksız Rekabet Yasası'nı da ihlal ettiği öne sürüldü.

OpenAI temmuzda ihlali duyurmuştu

Temmuz ayında OpenAI, siber güvenlik kabiliyetlerini ölçmeye yönelik dahili bir test sırasında kullanılan yapay zeka modellerinin Hugging Face'in altyapısında güvenlik ihlaline yol açtığını duyurmuştu.