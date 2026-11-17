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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News'e verdiği mülakatta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vance, Başkan Donald Trump'ın İran'la savaşı sona erdirmek istediğini söyledi.

İran konusunda Trump ile arasında herhangi bir anlaşmazlık bulunmadığını belirten Vance, "(Trump, İran konusunda) Ne yapmaya karar verirse versin, tahminimce daha fazlasını isteyen, savaşın süresiz devam etmesini isteyen insanlar olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Vance savaşın süresine değindi

Trump'ın savaşı bitirmek konusunda kararlı olduğunu savunan Vance, "Bunun sonsuz bir savaş haline gelmesine izin vermeyecek" diye konuştu.

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İran'la savaşın "10 ila 15 yıl değil, 2 yılı dahi geçmeyeceğini" söyleyen Vance, bölgede sonsuza kadar kalmayacaklarına dair verdikleri sözü yerine getireceklerini ifade etti. Trump'ın bu savaşı "ABD halkı için harika sonuçla bitireceğini" de savundu.

Savaşın siyasi sonuçları olduğunu belirten Vance, yakıt fiyatlarında artışa neden olması gibi etkilerinin 3 Kasım'da yapılan ara seçim sonuçlarına yansıdığını kaydetti.

Vance, Trump'ın Çin stratejisini savundu

Çin ile ilişkilere değinen Başkan Yardımcısı Vance'e göre ABD'nin yerli üretime odaklanması ve Çin'in kontrol ettiği tedarik zincirlerine bağlılığını azaltması gerekiyor.

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"Çin'e karşı sert olmanın yolu pençelerini göstermek ve savaş başlatmak değil, ABD'nin yeniden sanayileşmesidir." diyen Vance, uzun yıllardır uygulanan ABD ekonomik ve endüstriyel politikalarının Çin'in kendilerine karşı güç kazanmasına yol açtığını iddia etti.

Vance, Trump'ın Çin stratejisinin diplomatik etkileşimi, yerli üretimin genişletilmesiyle ve ABD'nin ekonomik bağımsızlığının güçlendirilmesiyle harmanladığını kaydetti. ABD Başkanı'nın bu politikasının ipleri ellerine almalarını sağladığını ve başarılı olduğunu savundu.

Havacılık iletişim altyapısı için Kongre'ye çağrı

ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) 13 Kasım'da ülke genelinde uçuşları durdurmasına neden olan sorun, Vance'e göre eskimiş havacılık iletişim sisteminin hassaslıklarını ortaya koydu.

50 yıllık bir teknolojiyle mücadele ettiklerini söyleyen Vance, yetkililerin uzun zamandır geçici çarelere başvurarak sistemin işleyişini sağladığını anlattı. "Bu, pahalı bir sorun değil ancak bu altyapının yeniden inşa edilmesi için yeniden yatırım yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Altyapının neden hâlâ yenilenmediği sorulan Vance, mevcut problemleri çözmeye çalıştıklarını belirtti. Kongre'nin ise kapsamlı yenileme çalışmaları için gerekli kaynakları sağlaması gerektiğini söyledi.