Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

İsrail polisi, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun polis güçlerini kullandığı yönündeki iddialar üzerine iç soruşturma başlattı. İddiaya göre Netanyahu, 27 Ekim seçimlerinin ardından İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partileri "seçimleri çaldıkları" söylemleriyle hedef almak için polisten yararlandı.

Soruşturma kararı, Netanyahu'nun Genel Sekreteri Ido Norden'in seçimden yalnızca bir gün önce üst düzey polis yetkililerini arayarak ihbarda bulunduğu yönündeki haberlerin ardından geldi. Haberlere göre Norden, sandıklar açılmadan önce İsrail'in güneyindeki 3 Raam aktivistini seçimlere hile karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına aldırttı.

Soruşturmanın bulguları bir hafta içinde sunulacak

İsrail polisinin açıklamasına göre Komiser Daniel Levy, seçim günü polisin yaptığı gözaltılara ilişkin iç soruşturma başlatılması talimatını verdi. Soruşturmayı İsrail Polisi Genel Komiser Yardımcısı Yair Hezroni yürütecek ve bulgularını bir hafta içinde sunacak. Açıklamada, soruşturmanın "tüm sistemsel, kurumsal ve komuta ile ilgili yönleri" kapsayacağı vurgulandı.

Reklam Reklam

Kanal 12 televizyonu ise Levy'nin kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği toplantılarda "Başbakanlık Ofisi’nin bizi kandırmış olması mümkün" dediğini kaydetti.

Başsavcılık cezai soruşturma ihtimalini değerlendiriyor

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Arap partilerini "seçimleri çaldıklarını" ileri sürerek hedef alan bir kampanya yürütmek için Başbakanlık Ofisi'nin polisi kullandığı iddialarına ilişkin cezai soruşturma açılması ihtimalini değerlendirdiğini duyurdu.

Baharav-Miara ile Devlet Savcısı Amit Aisman, yayımladıkları ortak açıklamada polisten iç soruşturmayı durdurmasını talep etti. Açıklamada, Başbakanlık Ofisi'nden polise söz konusu ihbarların nasıl yapıldığına ilişkin cezai soruşturma açılabileceğine işaret edildi.

Reklam Reklam

Baharav-Miara, "Konunun tüm yönleriyle inceleneceğinin" altını çizdi. Polisten, Başsavcılık ve Devlet Savcılığı ile tam bir koordinasyon sağlanana ve soruşturmanın kapsamı hakkında karar alınana kadar beklemesini istedi.

Muhalefetten cezai soruşturma çağrısı

Hükümet kurma girişimlerini sürdüren muhalefet bloğu da Başbakanlık Ofisi'nin İsrail polisini 27 Ekim seçimine "siyasi müdahalede bulunmak" için kullandığı iddialarına ilişkin cezai soruşturma açılmasını istedi.

Hükümet kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi Milletvekili ve eski iç istihbarat teşkilatı Başkanı Yoram Cohen, Başsavcı Baharav-Miara'ya gönderdiği açık mektupta, "Devletin kolluk kuvvetlerinin tam da seçim günü (Netanyahu hükümeti adına) siyasi çıkarlar için kullanılmış olabileceği endişesi, kapsamlı, bağımsız ve tarafsız bir inceleme gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Demokratlar Partisi Milletvekili Gilad Kariv ise İsrail polisinin "boğazına kadar bu işin içinde" olduğunu vurguladı. Kariv, Arap partilerini seçimleri çaldığı iddiasıyla hedef alan kampanyanın merkezinde Netanyahu'nun yakın çevresinin bulunduğunu belirtti. İsrail polisini, Şin-Bet'i ve Netanyahu'ya yakın isimleri, seçmenlerin ve seçilmişlerin haklarını zedeleme girişimine karıştıkları iddiaları hakkında kamuoyuna izahat vermeye çağırdı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Raam Partisi’nden milletvekili seçilen eski üst düzey polis memuru Yoav Segalovitz da "Şüpheler, her düzeyde ve her görevde, olaya karışan herkesi içeren, acil, bağımsız ve kapsamlı bir cezai soruşturmayı gerektiriyor." dedi.

Kanal 12'nin haberinde öne sürülenler

Kanal 12 televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun 27 Ekim seçimlerinde tarihi başarı elde eden, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partileri "seçimleri çaldıkları" iddiasıyla hedef almak için iç istihbarat servisi Şin-Bet'i (Şabak) ve polisi kullandığı iddia edilmişti.

Aynı haberde, seçim günü Raam Partisi aktivistlerinin gözaltına alınmasının Netanyahu'ya yakın kişilerce önceden planlandığı aktarılmıştı. Netanyahu'nun da bu plan çerçevesinde "seçimlerde usulsüzlük yapıldığı" iddialarını seçim günü gündeme getirdiği belirtilmişti.

Haberde, polisin sistemine giren sahte istihbarat bilgileriyle kurulan kumpas sonucunda seçim günü en az 14 polis memuruyla 3 Raam aktivistinin evine arama ve yakalama kararı olmaksızın baskın düzenlendiğine işaret edilmişti.