El Halil Belediye Meclisi Üyesi Muammer el-Uveyvi yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun kentte Filistin yönetiminin kontrolündeki bir bölgede bulunan iki apartman ile bir müstakil ev için yıkım kararı tebliğ ettiğini belirtti. Söz konusu binalarda 65 ailenin yaşadığını ifade eden Uveyvi, "El Halil kentinde yaşananlar artık bireysel evlerin veya yapıların hedef alınmasının ötesine geçerek, kentin barınma güvenliğine, sosyal ve ekonomik istikrarına yönelik doğrudan bir tehdit haline gelmiştir" uyarısında bulundu. İşgalci İsrail ordusu, 23 Ekim’de kentin doğu girişindeki Ferş el-Heva’da yer alan bir askeri noktasını hedef alan saldırının ardından kenti 10 gün boyunca kuşatma altında tutmuştu. İsrail ordusunun kentte düzenlediği ve özellikle el-Celde ve Ayn Deyr Baha mahallelerinde yoğunlaşan ve Filistinlilere ait çok sayıda evin yıkıldığı operasyonlarda 3 bin 300'ü aşkın Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı; toplamda sayı 4 bin 969 kişiye ulaşmıştı. İsrail kuvvetleri, 2 Kasım’da kentten çekilmişti.

EVLER FİLİSTİN HÜKÜMETİNİN SORUMLULUĞUNDA

Konuya dair yaptığı açıklamada, yıkım kararı verilen binaların "A" bölgesinde yer aldığına dikkati çeken El-Halil Belediye Meclisi Üyesi Muammed el-Uveyvi, elde edilen bilgilere göre yapıların ilgili Filistin makamlarından alınmış gerekli tüm ruhsatlara sahip olduğunu, ancak İsrail tarafından "güvenlik gerekçeleri" öne sürülerek yıkım tebligatı gönderildiğini kaydetti. İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria, idari ve güvenlik açısından Filistin'e bırakılan "A" bölgesi, idari açıdan Filistin'e, güvenlik açısından İsrail'e devredilen "B" bölgesi ve idari ile güvenlik kontrolü tamamen İsrail'de olan "C" bölgesi şeklinde üçe ayrılmıştı. Batı Şeria topraklarının yaklaşık yüzde 60'ını "C" bölgesi oluşturuyor.

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