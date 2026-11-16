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Dünya savaşta çocuklar istismar altında: İHH'dan çocuk kaçakçılığı ve istismara karşı çağrı

Oğuzhan Ürüşan 17:37, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 17:37, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Gazze'de şehit edilen 22 bin çocuk anısına 20 Kasım'da meydanlara ineceklerini açıklayan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, devletleri ve BM'yi somut adım atmaya çağırdı.

Savaş ve afet bölgelerinde çocuk kaçakçılığı ve istismara karşı mücadele ettiklerini açıklayan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, çok sayıda çocuğu kaçırılmaktan kurtararak koruma altına aldıklarını söyledi. Gazze'de 45 bin yetimin sponsorluğunu üstlendiklerini belirten Yıldırım, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü'nde Türkiye'nin bütün illerinde ve dünyanın farklı noktalarında çocukların katılımıyla yürüyüşler düzenleyeceklerini duyurdu.

Savaş ve doğal afetlerin yaşandığı bölgelerde çocukların kaçırılması, organ ticareti ve istismar tehlikesine karşı mücadele eden İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze'de 45 bin yetim çocuğun bakımını üstlendi. Ankara'da düzenlenen basın toplantısında konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, kriz bölgelerinde çocukları hedef alan suç örgütlerine karşı yürüttükleri çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. İHH'nın savaş ve afet bölgelerindeki öncelikli görevlerinden birinin yetimleri koruma altına almak olduğunu belirten Yıldırım, “Çünkü aynı uçağa bindiğimizde bizim gibi kuruluşlar yetimlerle ve mağdurlarla ilgilenmek için o bölgelere giderken, organ mafyası veya istismar amacıyla giden kişiler de o uçaklarda olabiliyor. Bunu fark edemiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARI KAÇIRILMAKTAN KURTARDIK

Çocuk kaçakçılığına karşı yıllardır mücadele ettiklerini vurgulayan Yıldırım, “Biz birçok yerde bu çocukları minibüslerden indirdik ve koruma altına aldık. Bunların hepsinin görüntüleri var. Belgeli konuşuyoruz” dedi. Balkanlar'da 1993 yılından bu yana çocukların ve kadınların kaçırılmasına ilişkin uyarılarda bulunduklarını söyleyen Yıldırım, “Balkanlar'da çocukların ve kadınların kaçırıldığını, götürüldüğünü ve nereye götürüldüklerini bas bas bağırıyoruz. Keşke daha çok bağırsaymışız” diye konuştu. Yıldırım, bu suçların dünya genelinde ortaya çıkarılması gerektiğine dikkat çekti.

600 YETİM ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'de ve Filistin genelinde savaş nedeniyle yaklaşık 75 bin çocuğun yetim kaldığını belirten Yıldırım, “Şu anda Gazze'de 45 bin çocuğun yetim sponsorluğunu yapıyoruz. Batı Şeria'da ve diğer bölgelerde de aynı çalışmaları yürütüyoruz. Hedefimiz bütün yetim çocukların sponsoru olabilmek” dedi. Gazze'de sponsorluğunu üstlendikleri çocuklardan yaklaşık 600'ünün saldırılarda hayatını kaybettiğini açıklayan Yıldırım, Sudan ve diğer savaş bölgelerindeki yetimler için de destek çağrısında bulundu. Yıldırım, yetimlerin yanı sıra yaralıların, barınma imkânı bulunmayanların ve gıdaya erişemeyen ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yardım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

BM'YE SOMUT ADIM ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler'in çocukların korunması konusunda daha etkin olması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, “Dünyada çocuklara yönelik öldürme, şiddet, istismar ve organ ticareti gibi konularda Birleşmiş Milletler'in daha somut adımlar atmasını istiyoruz” dedi. Gazze'deki saldırıların ateşkese rağmen sürdüğünü belirten Yıldırım, insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını istedi. Devletlerin yalnızca açıklama yapmakla yetinmemesi gerektiğini söyleyen Yıldırım, Barış Komitesi'nin de sivillerin hayatını korumak için harekete geçmesi çağrısında bulundu.

20 KASIM'DA ÇOCUKLAR İÇİN YÜRÜYECEKLER

Çocukların savaş, şiddet, erken yaşta çalıştırılma ve istismara karşı korunması amacıyla 20 Kasım Dünya Çocuk Günü'nde yürüyüşler düzenleyeceklerini açıklayan Yıldırım, etkinliklerin cuma namazının ardından gerçekleştirileceğini söyledi. Türkiye'nin bütün illerinde yapılması planlanan yürüyüşlerin Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'ün yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde de düzenlenmesinin hedeflendiğini belirten Yıldırım, “22 bin çocuk şehit edildiyse yürüyüşlerimizde de 22 bin çocuğu temsil edeceğiz. Anneleriyle beraber yürüyecekler” dedi.

Nisan ve mayısta yeni gemiler yola çıkacak

Gazze'ye yönelik uluslararası dayanışma faaliyetlerinin devam edeceğini belirten Yıldırım, yeni bir deniz girişiminin hazırlıklarını da duyurdu. Yıldırım, “İnşallah nisan ve mayıs aylarında çok büyük gemiler hazırlıyoruz. Allah nasip ederse küçük ve büyük gemilerle dünyanın her tarafından yola çıkacağız” dedi. Sumud ve Özgürlük Filosu girişimlerinin dünya kamuoyunda karşılık bulduğunu belirten Yıldırım, yardım kuruluşlarının Gazze'ye ulaşabilmek için farklı yöntemlere başvurmak zorunda kaldığını söyledi. Yardımların güvenilir kuruluşlar aracılığıyla yapılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, bağışların artırılması çağrısında bulundu.

Gazze'de 67 milyon öğün sıcak yemek dağıtıldı

İHH Genel Sekreteri Ahmet Göksun ise Gazze ve diğer savaş bölgelerindeki insani krizin boyutlarına ilişkin verileri paylaştı. Göksun, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 74 bin 700 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 bine yakın kişinin yaralandığını, nüfusun yüzde 94'ünün yerinden edildiğini ve yapıların yüzde 81'inin kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Dünya genelinde savaşlar nedeniyle 47 milyon çocuğun yerinden edildiğini belirten Göksun, Ukrayna'da 10 milyonun üzerinde, Sudan'da yaklaşık 34 milyon, Yemen'de ise 23 milyon insanın yardıma muhtaç olduğunu kaydetti. Gazze'deki yardım faaliyetlerine de değinen Göksun, savaşın başlangıcından bu yana 67 milyonun üzerinde öğün sıcak yemek ve 133 milyon 635 bin ekmek dağıttıklarını, 79 binin üzerinde barınma yardımı yaptıklarını ve yedi çadır kent kurduklarını açıkladı.


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İHH'dan Gazze için yeni filo hazırlığı: ‘Nisan ve mayısta büyük gemilerle Gazze’e doğru yola çıkacağız’
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Başlıklar :bülent yıldırımahmet göksungazzeankarabatı şeriakudüs
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Dünya savaşta çocuklar istismar altında: İHH'dan çocuk kaçakçılığı ve istismara karşı çağrı
Gazze'de şehit edilen 22 bin çocuk anısına 20 Kasım'da meydanlara ineceklerini açıklayan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, devletleri ve BM'yi somut adım atmaya çağırdı.
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