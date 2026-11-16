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Ürdün, "aşırılık ve radikalizmin yayılmasında kullanıldığı ve ulusal güvenliği etkileyecek siber suçlara zemin hazırladığı" gerekçesiyle Telegram uygulamasına erişim engeli getirdi.

Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürlüğü, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Erişim engelinin süresi belirtilmedi

Karar, açıklamada "dijital güvenliğin artırılması ve kullanıcıların korunmasının yanı sıra dijital platformların tehdit, şantaj ve yasa dışı içeriklerin yayılması için kullanılmasının önlenmesi" kapsamında alındığı şeklinde duyuruldu. Açıklamada erişim engelinin ne kadar süreceği ve karara gerekçe oluşturan somut olaylar hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Halka ve ailelere çağrı

Açıklamada halktan, kaynağı belirsiz hesap ve bağlantılarla etkileşime girmemesi, yasa dışı içerikleri ise resmi kanallar üzerinden bildirmesi istendi. Ailelere de çocuklarının dijital platform kullanımını yakından takip etmeleri ve ebeveyn kontrol araçlarından faydalanmaları çağrısı yapıldı.

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TikTok'a da erişim engeli getirilmişti

Kamu Güvenliği Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Birimi, Aralık 2022'de "şiddet ve kaosu kışkırtan paylaşımlar" yapıldığı gerekçesiyle TikTok uygulamasına geçici erişim engeli getirmişti.

Ürdün makamları, bu engelin kaldırıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ülkede gerçekleştirilen ağ ölçümlerine göre TikTok'a yönelik kısıtlama bu ay başına kadar devam etti.