İsrail basını, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 27 Ekim seçimleri sonrası 'seçimler çalındı' iddiasını ispatlamak için Şabak ve polisi kullandığı iddiasını aktardı.

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İsrail basını, 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat servisi Şin-Bet'i (Şabak) ve polisi kullanarak kumpas kurduğu iddiasının incelendiğini aktardı.

İddiaya göre Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin yüksek oy almasına işaret ederek "seçimler çalındı" iddiasını ispatlamak için bu yola başvurdu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, seçim günü Raam Partisi aktivistlerinin tutuklanması Netanyahu'ya yakın kişilerce önceden planlandı. "Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı" iddiaları da seçim günü gündeme getirildi.

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Seçim günü evlere baskın düzenlendi

İsrail polisi ve Şabak, "Netanyahu'nun siyasi çıkarlarına hizmet etmek için güç birliği" yaptı. Netanyahu'nun Genel Sekreteri İdo Norden'in seçim arifesinde bir Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Raam aktivistleriyle ilgili şikayette bulunduğu belirtildi. Norden'in ayrıca istihbarat sağlaması için yine önceden Netanyahu'nun ofisinde görev yapmış bir kaynağa yönlendirdiği de kaydedildi.

Polisin sistemine giren sahte istihbarat bilgileriyle kurulan kumpas sonucunda, seçim günü en az 14 polis memuruyla 3 Raam aktivistinin evine arama ve yakalama kararı olmaksızın baskın düzenlendi.

Tüm bunlar yaşanırken Netanyahu, "gün boyunca sosyal medya hesabından bu iddianın yayılması için çaba sarf ederek kendi ofisi tarafından organize edilen olaydan avantaj elde etmeye" çalıştı. Netanyahu'ya yakın Kanal14 televizyonu da aynı iddiayı gün boyunca ekranlarına taşıdı.

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Başsavcılık kumpas iddialarını inceliyor

Ülkenin güneyinde Raam aktivistlerine yönelik gerçekleştirilen tutuklamalar sonuçsuz kaldı. İsrail polisinin bu tutuklamaların planlanmasında, yürütülmesinde ve bilginin yayılmasında rolü olduğu belirtildi. İsrail Başsavcısı Gali Baharav Miara ile polis soruşturma biriminin harekete geçtiği ve "kumpas iddialarını" incelediği de aktarıldı.

Netanyahu'nun göreve getirdiği Şabak Direktörü David Zini'nin Arap milletvekillerinin "telefonlarının dinlenmesini" talep ettiği kaydedildi. Başsavcılık ise bu talebi "zayıf istihbarata dayalı olduğu için" reddetti.

Zini'nin "Araplar seçimleri çaldı" iddiasını ısrarla savunduğu, buna karşın Başsavcılık'a iddiasını kanıtlayacak bir delil sunamadığı paylaşıldı.

Başbakanlık Ofisi ihbarı kabul etti

Şabak, habere ilişkin Kanal12'ye yaptığı açıklamada, "soruşturmanın Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg'in talimatlarına uygun olarak yasalarca belirlenen kapsamda yürütüldüğünü" savundu.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise Genel Sekreter Norden'in "bir suçla ilgili aldığı istihbaratı polise ilettiğini" belirterek Norden'in ihbarda bulunduğunu kabul etti.

Ortaya çıkan skandalın ayrıntılarına vakıf üst düzey bir emniyet yetkilisi, Şabak ile İsrail polisinin bu olaydaki dahline ilişkin "Bu olaylar bana, İsrail'de artık adil bir seçim olmayacağını öğretti." ifadelerini kullandı.

Seçimde filistinli partiler 19 milletvekili çıkardı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bloğu İsrail Meclisindeki 120 sandalyeden 53'ünü, Yahudi muhalefet partileri ise 48'ini kazanmıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler 19 milletvekili çıkararak tarihi temsil düzeyine ulaşmıştı. Netanyahu ve aşırı sağcı müttefikleri, Filistinlilerin seçimlerde hile yaptığını iddia etmişti.