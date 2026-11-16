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Gazze üşümesin diye

Rabia Şenol04:00, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 04:05, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türk STK'lar Gazze için seferber oldu.

Türkiye’den birçok STK, Gazze’de ağırlaşan kış şartlarına karşı yardım seferberliği başlattı. Kızılay, İHH, İDDEF, Yeryüzü Doktorları, Sadakataşı, Deniz Feneri ve Yetim Vakfı gibi birçok STK zor durumdaki Filistinlilere çadır, battaniye, yatak, kışlık elbise, ayakkabı, içme suyu, konserve ile sıcak yemek ulaştırıyor.

Gazze’de ağırlaşan kış şartları, çadırlarda yaşam mücadelesi veren binlerce ailenin insani koşullarını daha da zorlaştırıyor. Yağış, sel ve dondurucu soğuğa karşı harekete geçen Türk sivil toplum kuruluşları, bölgedeki ihtiyaç sahipleri için yardım seferberliği başlattı. Başta Türk Kızılayı, İHH İnsani Yardım Vakfı, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Yeryüzü Doktorları, Sadakataşı Derneği, Deniz Feneri Derneği ve Yetim Vakfı olmak üzere birçok STK, Gazze’de etkisini artıran ağır kış şartları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle insani yardım çalışmalarını hızlandırdı.

BİNLERCE ÇADIR VE BATTANİYE

Türk Kızılayı
 1000 çadır, 1000 kışlık battaniye, 1000 çocuk kışlık botu ve 1000 brandanın bu ay içerisinde ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Kış yardımlarının yanı sıra bölgedeki gıda ve temiz su ihtiyacının karşılanmasına yönelik faaliyetlerini de sürdüren Türk Kızılayı, aşevleri aracılığıyla bugüne kadar 18 milyon öğün sıcak yemek dağıttı. Gazze’deki günlük yardım faaliyetleri kapsamında ise ortalama 30 bin kişiye sıcak yemek, 150 ton temiz su ulaştırılarak bölge halkının temel insani ihtiyaçlarına destek sağlanıyor.

İsrail saldırıları nedeniyle altyapının büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği Gazze’de, yağmur sularının çadırlara ulaşması ve soğuk hava koşulları barınma ihtiyacını daha da artırırken, İHH 4 bin çadır ve 2 bin battaniye dağıtımı gerçekleştiriyor. İHH ayrıca bölgede her gün 7 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyor.

* İDDEF
, Gazze’deki ihtiyaç sahipleri için çadır, battaniye, kışlık kıyafet ve yakacak yardımı topluyor. Gazze ve Refah’ta 1500 çadır kurmayı planlayan dernek, yüzlerce çadırı bölgeye ulaştırdı. Battaniye sevkiyatları da bu ay hızlandırıldı. Derneğin aşevi ve fırınlarında her gün 3 bin kişilik sıcak yemek hazırlanırken 50 bin ekmek üretiliyor. İki su arıtma tesisi ve iki tankerle günlük 25 bin litre içme suyu sağlanıyor. Ayrıca haftalık 3 bin gıda ve hijyen kolisi dağıtılıyor, kurban etleri konserve yapılarak Gazze’ye gönderiliyor.

HER GÜN SICAK YEMEK

* Yeryüzü Doktorları
, önümüzdeki günlerde bölgeye ulaştırmak üzere 1000 adet kışlık kıyafet, 1000 branda, 1000 termal battaniye ve 500 aile çadırı temin etti. Ayrıca bölgede kurulan Yeryüzü Mutfağı aracılığıyla her gün 500’den fazla ihtiyaç sahibine sıcak yemek dağıtılıyor.
* Sadakataşı Derneği
, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine 1500 battaniye, 900 aile çadırı dağıttı. Önümüzdeki günlerde ise kışlık kıyafet ve bot dağıtımı yapılacak. Dernek, Gazze’de düzenli olarak sıcak yemek, içme suyu, un ve gıda kolisi dağıtımlarıyla da bölge halkının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarla yürütüyor.
* Deniz Feneri Derneği
, Gazze’ye ilk etapta 1000 çadır, 10 bin branda, 40 bin battaniye, 30 bin bot ve 30 bin mont ulaştırdı. Dernek, Gazze’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren 11 aşevi aracılığıyla da her gün yaklaşık 25 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyor. Dönemsel ihtiyaç ve yoğunluğa göre 15 aşevine kadar çıkarılan çalışmalar, günlük 22 bin ila 25 binin üzerinde kişiye yemek sağlanıyor.
* Yetim Vakfı
, 539 kişinin barınmasını sağlayacak çadır projesini hayata geçirdi. 1650 kişiye çadır brandası, 1375 kişiye ise sünger yatak desteği sağlandı.

Motosikletliler Gazze için sürdü

  • İstanbul'da "Demir atlarımızı Gazze'ye sürüyoruz" sloganıyla düzenlenen dayanışma etkinliğine katılan çok sayıda motosikletli Beylikdüzü'nden Pendik'e uzanan güzergahta kortej halinde sürüş gerçekleştirirken, içlerinden 5'i İstanbul'dan Gazze'ye gitmek üzere yola çıkacak. Gazze'ye gitmek üzere hazırlık yapan motosikletlilerden Muhammed Kopan, etkinliğin Gazze'de yaşanan dramı dünyaya duyurma ve farkındalık oluşturma amacı taşıdığını söyledi. Sabah namazının ardından 5 arkadaş olarak İstanbul'dan hareket edeceklerini belirten Kopan, “Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'de Şam'a gideceğiz. Bir gün Şam'da kalıp Ürdün üzerinden kapıya gideceğiz” dedi.

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Başlıklar :Gazzeİnsani YardımSTK
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Gazze üşümesin diye
Türk STK'lar Gazze için seferber oldu.
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