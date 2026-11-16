Gazze üşümesin diye

Gazze’de ağırlaşan kış şartları, çadırlarda yaşam mücadelesi veren binlerce ailenin insani koşullarını daha da zorlaştırıyor. Yağış, sel ve dondurucu soğuğa karşı harekete geçen Türk sivil toplum kuruluşları, bölgedeki ihtiyaç sahipleri için yardım seferberliği başlattı. Başta Türk Kızılayı, İHH İnsani Yardım Vakfı, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Yeryüzü Doktorları, Sadakataşı Derneği, Deniz Feneri Derneği ve Yetim Vakfı olmak üzere birçok STK, Gazze’de etkisini artıran ağır kış şartları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle insani yardım çalışmalarını hızlandırdı.
BİNLERCE ÇADIR VE BATTANİYE
İsrail saldırıları nedeniyle altyapının büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği Gazze’de, yağmur sularının çadırlara ulaşması ve soğuk hava koşulları barınma ihtiyacını daha da artırırken, İHH 4 bin çadır ve 2 bin battaniye dağıtımı gerçekleştiriyor. İHH ayrıca bölgede her gün 7 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyor.
HER GÜN SICAK YEMEK
Motosikletliler Gazze için sürdü
- İstanbul'da "Demir atlarımızı Gazze'ye sürüyoruz" sloganıyla düzenlenen dayanışma etkinliğine katılan çok sayıda motosikletli Beylikdüzü'nden Pendik'e uzanan güzergahta kortej halinde sürüş gerçekleştirirken, içlerinden 5'i İstanbul'dan Gazze'ye gitmek üzere yola çıkacak. Gazze'ye gitmek üzere hazırlık yapan motosikletlilerden Muhammed Kopan, etkinliğin Gazze'de yaşanan dramı dünyaya duyurma ve farkındalık oluşturma amacı taşıdığını söyledi. Sabah namazının ardından 5 arkadaş olarak İstanbul'dan hareket edeceklerini belirten Kopan, “Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'de Şam'a gideceğiz. Bir gün Şam'da kalıp Ürdün üzerinden kapıya gideceğiz” dedi.
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