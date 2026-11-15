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Genelkurmay Başkanı Zamir'den Lübnan ve İran'a saldırı planları

17:13, 15/11/2026, Pazar
AA
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İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, işgal ettikleri Lübnan güneyindeki birlikleri denetlerken, komşu ülke ve İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yeni harekât planlarını onayladıklarını açıkladı. Ateşkes görüşmelerinin sürdüğü bir dönemde gelen bu açıklama, Tel Aviv yönetiminin askeri hazırlıklarını sürdürdüğünü gösteriyor.

Beyt Lif'te kritik açıklama

İsrail Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eyal Zamir, işgal altındaki Lübnan topraklarında konuşlanan 162. Tümen'in bulunduğu Beyt Lif kasabasına düzenlediği ziyarette önemli mesajlar verdi. The Times of Israel'ın aktardığına göre Zamir, burada yaptığı değerlendirmede Genelkurmay komuta kademesiyle birlikte gelecek döneme ilişkin askeri planları onayladıklarını belirtti. Komutan, Lübnan ve İran'a yönelik operasyonel planlamaların sürekli güncellendiğini ve bu çerçevede yeni saldırı senaryolarının hayata geçirilmeye hazır olduğunu ifade etti.

İran'a "ağır darbe" tehdidi

Zamir, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik tehditlerini dile getirirken, ABD ile son 40 gündür yürütülen ortak harekâtı öne sürdü. Tahran yönetimine "ağır darbeler" indirdiklerini savunan Genelkurmay Başkanı, İsrail savaş uçaklarının her an göreve hazır olduğunu vurguladı. Hedeflerin sistemlere yüklendiğini ve güçlü bir saldırı başlatma konusunda teknik altyapının tamamlandığını kaydeden Zamir, İran'ın nükleer programı, Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetleri ve diğer stratejik alanlarda başarı elde etmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Lübnan güneyinde "ölüm bölgesi" talimatı

Lübnan cephesindeki operasyonlara ilişkin rakamlar paylaşan İsrail komutanı, 2 Mart tarihinden bu yana 1700'den fazla Hizbullah üyesini etkisiz hale getirdiklerini öne sürdü. Zamir, güney Lübnan'daki Litani Nehri hattına kadar uzanan bölgenin tümünün direniş güçleri için "ölüm bölgesi" haline getirilmesi yönünde talimat verdiğini duyurdu. Bu açıklama, Tel Aviv yönetiminin işgal ettiği Lübnan topraklarındaki askeri varlığını sürdürme ve genişletme niyetini bir kez daha teyit ediyor.

Ateşkes iddialarında çelişkili bilgiler

Askeri yetkililerin sert açıklamaları, diplomatik ateşkes girişimleriyle çelişkili bir tablo çiziyor. Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Lübnan merkezli El-Meyadin kanalı, taraflar arasında bir haftalık geçici ateşkes uygulanacağını iddia etmişti. Ancak İsrail'in Haaretz gazetesi, orduya yönelik resmi bir ateşkes talimatı verilmediğini aktardı. Üst düzey bir İsrailli yetkili de konuyla ilgili kesin bir karar alınmadığını kaydederken, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bu akşam sunulan ateşkes önerisini görüşmek üzere toplanacağı belirtildi.

Başlıklar :Eyal Zamirİsrail Genelkurmay BaşkanlığıLübnanİranHizbullahBeyt Lif162. TümenLitani NehriHürmüz Boğazıİsrail-Lübnan sınırı
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Genelkurmay Başkanı Zamir'den Lübnan ve İran'a saldırı planları
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