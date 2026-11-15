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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Almanya ile Türkiye'nin her hafta 500 düzensiz göçmenin özel uçaklarla Türkiye'ye gönderilmesi konusunda anlaştığı yönündeki iddiaları yalanladı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Söz konusu iddiaların geçmiş dönemlerde de çeşitli mecralarda dolaşıma sokulduğu ve daha önce açıkça yalanlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya ve toplumsal hassasiyetleri manipüle etmeye yönelik asılsız içeriklere itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Almanya ile Türkiye anlaşmaya vardı. Her hafta Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan 500 kişi özel uçak seferleriyle Türkiye’ye gönderilecek' şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddialar, geçmiş dönemlerde de çeşitli mecralarda dolaşıma sokulmuş ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından açıkça yalanlanmıştır. Kamuoyunu yanıltmaya ve toplumsal hassasiyetleri manipüle etmeye yönelik ortaya atılan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur"
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Başlıklar :almanyatürkiyedezenformasyonla mücadele merkezi
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'Almanya ile anlaşıldı' iddialarıyla ilgili DMM'den yalanlama geldi
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