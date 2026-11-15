İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Almanya ile Türkiye'nin her hafta 500 düzensiz göçmenin özel uçaklarla Türkiye'ye gönderilmesi konusunda anlaştığı yönündeki iddiaları yalanladı.
DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Söz konusu iddiaların geçmiş dönemlerde de çeşitli mecralarda dolaşıma sokulduğu ve daha önce açıkça yalanlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya ve toplumsal hassasiyetleri manipüle etmeye yönelik asılsız içeriklere itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.
DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
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