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Bakan Fidan yarın Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'na katılacak

13:15, 15/11/2026, Pazar
AA
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Fidan, Brüksel'deki toplantıda "Bölgelerarası Bağlantısallık" ve "Karadeniz Bölgesine Yönelik Güvenlik Taahhütlerinin İlerletilmesi" başlıklı iki oturuma iştirak edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan, yarın Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'i ziyaret edecek.

Toplantıya Bakan Fidan’ın yanı sıra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ve AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile Azerbaycan, Ermenistan, Moldova, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’dan temsilcilerin iştirak etmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın toplantının ilk kısmında katılacağı "Bölgelerarası Bağlantısallık" başlıklı oturumda, 23 Haziran'da ilan edilen AB Bağlantısallık Gündemi Platformu'nun ele alınması, AB ile Karadeniz, Güney Kafkasya ve Orta Asya arasındaki enerji, ulaştırma ve dijital bağlantısallık konularında somut eylem planının oluşturulması ve bağlantısallık alanında siyasi meselelerin görüşülmesi planlanıyor.

Buradaki hitabında Fidan'ın, Türkiye'nin jeostratejik konumunun sunduğu avantajlardan da istifadeyle, bölgesel bağlantısallık projelerine katkı sağlamaya ve bu alandaki işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu ifade ederek, şu anda iç içe geçmiş küresel sınamalar karşısında Türkiye-AB ilişkilerinin somut ilerleme sağlayacak, gerçekçi ve sonuç odaklı zeminde yeniden ele alınmasına ihtiyaç bulunduğunu belirtmesi bekleniyor.

Fidan'ın, bağlantısallık gündeminin bu doğrultuda yeni ve yapıcı işbirliği alanı oluşturabileceğini, bu kapsamda Türkiye ile AB arasında ulaştırma ve enerji alanlarındaki Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantılarının yeniden başlatılmasının önem arz ettiğini dile getirmesi öngörülüyor.

Orta Koridor, Kalkınma Yolu, Üç Deniz Girişimi ve Küresel Geçit gibi projelerin küresel ticaret ve entegrasyon açısından sunduğu fırsatlara değineceği düşünülen Fidan'ın, Türkiye’nin, farklı bağlantısallık güzergahlarını rekabet eden değil birbirini tamamlayan ve küresel refaha katkı sağlayan unsurlar olarak gördüğünü ifade etmesi bekleniyor.

Karadeniz güvenliği gündemi

Fidan'ın toplantının ikinci kısmında iştirak edeceği "Karadeniz Bölgesine Yönelik Güvenlik Taahhütlerinin İlerletilmesi" başlıklı oturumda ise Karadeniz’in stratejik önemi, Karadeniz'deki güvenlik durumu, tahıl ticareti, deniz taşımacılığı, hibrit tehditler ve kritik altyapının korunması konuları ile bölgede istikrarın pekiştirilmesine yönelik adımlara dair istişarelerde bulunulması planlanıyor.

Bu oturumda da Fidan'ın, Ukrayna'da devam eden savaşın Karadeniz güvenliğine yansımaları ve bölgedeki mevcut güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerini paylaşması, bu bağlamda Karadeniz'de güvenliğin tesisinde bölgesel sahiplenme anlayışının esas alınmasının öneminin ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin bölgede istikrarın korunmasındaki kritik rolünün altını çizmesi öngörülüyor.

Fidan'ın, Türkiye-AB işbirliğinin koşulluluk anlayışına indirgenemeyeceğini, ilişkilerin karşılıklı çıkar ve eşit ortaklık temelinde geliştirilmesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

Karadeniz'de gündeme getirilen yeni girişimlerin başarısının, Türkiye ile yakın istişare ve eş güdüm içinde şekillendirilmelerine ve icra edilmelerine bağlı olduğunu hatırlatması öngörülen Fidan'ın, Karadeniz'in güvenliğine yönelik yeni tasavvurların, bölgesel sahiplenme temelinde oluşturulmuş mevcut ikili ve çok taraflı mekanizmaları tamamlayıcı nitelikte olması, mükerrer yapılanmalara yol açmaması gerektiğine dikkat çekeceği düşünülüyor.

Ayrıca Bakan Fidan'ın toplantı vesilesiyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler Konseyi kapsamında 19-20 Ekim 2025'te Lüksemburg'da Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Karadeniz'de Güvenlik, İstikrar, Dayanıklılık ve Bölgelerarası Bağlantısallık Konulu İlk Bakanlar Toplantısı'na da iştirak etmişti.

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Başlıklar :Avrupa BirliğiDışişleri Bakanı Hakan Fidanbrüksel
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Bakan Fidan yarın Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'na katılacak
Fidan, Brüksel'deki toplantıda "Bölgelerarası Bağlantısallık" ve "Karadeniz Bölgesine Yönelik Güvenlik Taahhütlerinin İlerletilmesi" başlıklı iki oturuma iştirak edecek
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