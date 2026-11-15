Bolivya ile yeni iş birliği dönemi

Türkiye, Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme hedefi doğrultusunda Bolivya ile iş birliğini genişletmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz Pereira’yı İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti. Görüşmede, Bolivya ile savunma sanayii ve madencilik başta olmak üzere yeni iş birliği imkânları ele alındı.

MADENCİLİKTE YENİ ADIMLAR GELEBİLİR

Bolivya’nın Türkiye açısından Latin Amerika’da önemli bir ortak olduğunu belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik ilişkilerin daha ileri taşınması gerektiğini ifade etti. Görüşmede, gündemdeki anlaşmaların karşılıklı fayda temelinde şekillendiğine dikkat çekildi. Erdoğan, söz konusu anlaşmaların ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendireceğini, özellikle madencilik gibi yüksek potansiyel taşıyan sektörlerde yeni adımlar atılabileceğini kaydetti. Liderler, bölgesel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

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