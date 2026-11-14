Sorunlar diplomasiyle çözülmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya geldi. İletişim Başkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, görüşmede Türkiye-Katar ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Türkiye ile Katar arasında imzalanan Karşılıklı Savunma Anlaşması’nın iki ülke arasındaki kardeşliğe yeni bir boyut kazandıracağına işaret etti.

ARTARAK SÜRECEK

Geçen yıl yürürlüğe giren Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın da ülkeleri karşılıklı ticaret hacmi hedefine yaklaştırdığını ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin Katar ile enerji alanındaki ortaklığını geliştirmek ve çeşitlendirmek için çaba gösterdiğini, savunma sanayiindeki iş birliğinin de artarak süreceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez bölgesinde savaşın yeniden alevlenmesini önlemek, diyalog ortamını güçlendirmek ve barışı sağlamak için Katar ile ortak çabalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

KÖRFEZ’DE DİPLOMASİ VURGUSU

Erdoğan, tarafların sorunlarını diplomasi yoluyla çözmeye ikna edilmesinin önemine dikkati çekti. Görüşmede ayrıca İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum, Suriye’nin normalleşme adımları ile Libya’daki son gelişmeler değerlendirildi.

Reklam Reklam

Dünya

Katar Emiri ve Ahmed Şara Antalya’da görüştü

Dünya

Trump Körfez ülkelerinin İran'a yönelik ablukanın devamını istediğini iddia etti

Dünya

ABD-İran müzakerelerinde yeni perde: Trump ve Katar Başbakanı görüşecek

Gündem

Bakan Fidan'dan kritik ziyaret: KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü