Sarıgül soruşturmasında şok ek ifade: Beni arayıp ağladı sonra 149 bin lira gönderdi

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müge Bayır ’ın verdiği ek ifade ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sarıgül ailesine yürütülen soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müge Bayır’ın verdiği ek ifade ortaya çıktı.

"Korktuğum için telefonlarını açmak zorunda kaldım"

Soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirten Bayır, "Serbest bırakıldıktan sonra Mustafa Sarıgül tarafımla irtibata geçerek çalıştı. Beni ve ablamı sayısız kere telefonla aradım. Aradığı telefon numaralarından birinin kendi numarasıydı, diğer telefon numarası ise sonu 62 62 idi. Mustafa Sarıgül’den korktuğum için telefonlarını açmak zorunda kaldım" dedi.

Sarıgül ile yaptığı telefon görüşmesini anlatan Bayır, "Konuşmamızda ağlayarak biz ne durumda kaldık, neden böyle oldu dedi" ifadelerini kullandı.

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Mustafa Sarıgül’ün araçları olduğunu belirttiği kişilerin kendisiyle iletişime geçtiğini öne süren Bayır, "Daha sonra ise Mustafa Sarıgül’ün aracıları olan Remzi Onuk, Yılmaz Güney ve Emin Eres aracılığıyla tarafıma ulaştılar ve Mustafa Sarıgül’ün kötü durumda olduğunu, onun bilgileriyle aradıklarını söylediler" şeklinde konuştu.

"149 bin lira civarında para gönderildi"

Sarıgül’ün Etiler’de bulunan Platin Konutları’ndaki ikametine gittiğini belirten Bayır, "Daha sonra Mustafa Sarıgül’ün Etilerde bulunan Platin konutlarında bulunan ikametine gitti. Bu ikamet eden Mustafa Sarıgül tarafından akşam yemeğine davet edildim. Daha sonra tarafıma Emin Eres tarafından gönderildi. Emin Eres tarafından tarafıma teslim edilen açılırken 149.000,00 TL civarında para gönderildi" dedi.

"Pişmanım"

Sarıgül ve çevresindeki kişilerle yeniden iletişim kurduğu için pişman olduğunu ifade eden Bayır, "Mustafa Sarıgül ile gözaltına alındıktan sonra iletişimde bulunduğum için pişmanım, bu şahıstan para aldığım dan dolayı da pişmanlık duyuyorum. Son olarak belirtmek isterim ki Mustafa Sarıgül’ün ikametine ablam Gökcen Bayır gelmedi. Diyeceklerim bundan ibarettir" şeklinde beyanda bulundu.

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