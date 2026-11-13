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Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan İstanbul'da cuma namazı kıldı: Ayasofya isteği dikkat çekmişti

23:16, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Türkiye ziyareti öncesinde Ayasofya'da namaz kılmayı sabırsızlıkla beklediğini açıklayan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İstanbul'da cuma namazını Sultanahmet Camii'nde kıldı. Tarihi camiden fotoğraflarını paylaşan Khan, sosyal medya hesabından “Cumanız mübarek olsun” mesajını yayımladı. Kapalıçarşı'yı da gezen Khan'a Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da eşlik etti.

COP31 kapsamında Türkiye'ye gelen Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İstanbul'da Sultanahmet Camii'nde cuma namazı kıldı. Ziyaretinden önce Ayasofya'da namaz kılmayı sabırsızlıkla beklediğini açıklayan Khan, namazın ardından camiden çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından “Cumanız mübarek olsun” notuyla paylaştı.


Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Türkiye ziyareti kapsamında geldiği İstanbul'da cuma namazını Sultanahmet Camii'nde kıldı. Khan, namazın ardından tarihi camide çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı.İngilizce olarak “Jummah Mubarak from the beautiful Blue Mosque in Istanbul” notunu paylaşan Khan, takipçilerinin cuma gününü kutladı. Khan'ın paylaşımı, İstanbul ziyaretinin dikkat çeken anlarından biri oldu.

TÜRKİYE'YE GELMEDEN ÖNCE AYASOFYA'DA NAMAZ KILMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI


Khan, Türkiye ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada Ayasofya'da namaz kılmayı sabırsızlıkla beklediğini söylemişti. Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı olan Khan'ın bu açıklaması, Türkiye ziyareti öncesinde dikkat çekmişti.

İstanbul'a gelen Khan, cuma namazını ise Sultanahmet Camii'nde kıldı. Böylece ziyaret öncesinde dile getirdiği Ayasofya'da namaz kılma isteğinin ardından, tarihi yarımadadaki bir diğer önemli camide ibadet etti.

İSTANBUL TİCARET ODASI'NIN ETKİNLİĞİNE KATILDI


Khan, Sultanahmet Camii ziyaretinin ardından İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Londra Ticaret ve Yatırım Etkinliği'ne katıldı.


Etkinlikte konuşan Khan, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacmine dikkati çekerek iki ülke arasında karşılıklı faydaya dayalı bir ortaklık kurulmasını arzuladığını belirtti. Londra'nın bu ortaklıkta önemli bir rol üstlenebileceğini ifade etti.

LONDRA'NIN İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI


Pakistan asıllı İngiliz siyasetçi Sadiq Khan, 2005-2016 yılları arasında İşçi Partisi'nden Tooting milletvekili olarak görev yaptı. 2016 yılında Londra Belediye Başkanı seçilen Khan, Batı Avrupa'daki büyükşehirlerde belediye başkanlığı görevine gelen ilk Müslüman siyasetçi oldu.Khan, COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenen iklim zirvesine katılmasının ardından İstanbul'a geçerek ticaret ve yatırım temaslarında bulundu.

Başlıklar :Londra Belediye BaşkanıSadiq KhanAyasofyaSultanahmet Camii
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Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan İstanbul'da cuma namazı kıldı: Ayasofya isteği dikkat çekmişti

COP31 kapsamında Türkiye'ye gelen Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İstanbul'da Sultanahmet Camii'nde cuma namazı kıldı. Ziyaretinden önce Ayasofya'da namaz kılmayı sabırsızlıkla beklediğini açıklayan Khan, namazın ardından camiden çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından “Cumanız mübarek olsun” notuyla paylaştı.


Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Türkiye ziyareti kapsamında geldiği İstanbul'da cuma namazını Sultanahmet Camii'nde kıldı. Khan, namazın ardından tarihi camide çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı.İngilizce olarak “Jummah Mubarak from the beautiful Blue Mosque in Istanbul” notunu paylaşan Khan, takipçilerinin cuma gününü kutladı. Khan'ın paylaşımı, İstanbul ziyaretinin dikkat çeken anlarından biri oldu.

TÜRKİYE'YE GELMEDEN ÖNCE AYASOFYA'DA NAMAZ KILMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI


Khan, Türkiye ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada Ayasofya'da namaz kılmayı sabırsızlıkla beklediğini söylemişti. Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı olan Khan'ın bu açıklaması, Türkiye ziyareti öncesinde dikkat çekmişti.

İstanbul'a gelen Khan, cuma namazını ise Sultanahmet Camii'nde kıldı. Böylece ziyaret öncesinde dile getirdiği Ayasofya'da namaz kılma isteğinin ardından, tarihi yarımadadaki bir diğer önemli camide ibadet etti.

İSTANBUL TİCARET ODASI'NIN ETKİNLİĞİNE KATILDI


Khan, Sultanahmet Camii ziyaretinin ardından İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Londra Ticaret ve Yatırım Etkinliği'ne katıldı.


Etkinlikte konuşan Khan, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacmine dikkati çekerek iki ülke arasında karşılıklı faydaya dayalı bir ortaklık kurulmasını arzuladığını belirtti. Londra'nın bu ortaklıkta önemli bir rol üstlenebileceğini ifade etti.

LONDRA'NIN İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI


Pakistan asıllı İngiliz siyasetçi Sadiq Khan, 2005-2016 yılları arasında İşçi Partisi'nden Tooting milletvekili olarak görev yaptı. 2016 yılında Londra Belediye Başkanı seçilen Khan, Batı Avrupa'daki büyükşehirlerde belediye başkanlığı görevine gelen ilk Müslüman siyasetçi oldu.Khan, COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenen iklim zirvesine katılmasının ardından İstanbul'a geçerek ticaret ve yatırım temaslarında bulundu.

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