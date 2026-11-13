4 milyon kullanıcıya ulaşan DOA sistemi COP31'de dünya sahnesine çıktı
Türkiye Çevre Ajansı’nın COP31 kapsamında düzenlediği “Tek Sistem, 81 İl, Döngüsel Bir Gelecek” panelinde, Türkiye’nin Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi uluslararası katılımcılarla paylaşıldı. 1 Temmuz 2026’da başlayan ulusal entegrasyon sürecinden bu yana 4 milyon kullanıcıya ve yaklaşık 7 bin 500 iade noktasına ulaşan sistemin dijital altyapısı, izlenebilirlik kapasitesi ve döngüsel ekonomiye katkıları ele alındı.
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