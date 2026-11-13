Çamurlu çizmelerini kapıda çıkardı: Nüfus müdürü kendi elleriyle giydirdi

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı kırsal Hüseyinbeşeler Mahallesi'nde zeytin üreticiliği yapan Levent Koca, tarladaki işinin ardından ehliyet işlemlerini yaptırmak üzere İlçe Nüfus Müdürlüğüne gitti. Yağışlı hava ve arazi şartları nedeniyle çamurlanan çizmeleriyle binanın zeminini kirletmek istemeyen Koca, ayakkabılarını girişte çıkararak işlem bankosuna çoraplarıyla yürüdü.
ÇİZMELERİNİ KENDİ ELLERİYLE GİYDİRDİ
Koca'nın çoraplarıyla işlem yaptırdığını fark eden Havran İlçe Nüfus Müdürü Erhan Dayı, üreticinin kapıda bıraktığı çizmelerini getirtti.
Çizmeleri kendi elleriyle giydiren Dayı'nın, Koca'ya söylediği sözler duygusal anlar yaşattı.
‘AYAĞININ ÇAMUR OLMASI ÖNEMLİ DEĞİL, KALBİN ÇAMUR OLMASIN’
Nüfus müdürü ile zeytin üreticisi arasında yaşanan o anlar, kurumun güvenlik kamerasına ve çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler vatandaşların takdirini topladı.
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