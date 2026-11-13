Çamurlu çizmelerini kapıda çıkardı: Nüfus müdürü kendi elleriyle giydirdi

Bartın'da maaş alamayan 70 madenci kendini ocağa kapattı

Bartın'ın Amasra ilçesi Tarlaağzı Köyü'nde bulunan Hattat Enerjiye ait kömür ocağında çalışan sabah saat 08:00-16:00 ve 16:00-24:00 vardiyasında çalışan yaklaşık 70 işçi, iş bırakarak, kendilerini ocağa kapattı. Eksi 580 kodundan çıkmayan işçi ve sendika yöneticileri ile maden ocağı yetkilileri arasında eylemin bitirilmesi için görüşme başlatıldı. Üretimin durduğu ocağa gece vardiyasında çalışan maden işçileri de arkadaşlarına destek olmak için maden ocağına geldi. Jandarma tarafından ocak çevresinde güvenlik tedbiri alırken, ocak önüne gelen gece vardiyasındaki işçiler içeriye alınmadı. İçeri alınmamalarına ve maaşların ödenmemesine tepki gösteren maden işçileri, ocak önünde yaptıkları açıklamada ise ocak yöneticilerinin kendilerine yılbaşına kadar da para alamayacakları söylendiğini kaydetti. Madenciler, aylardır ödenmeyen maaşlar nedeniyle icralık olduklarını ve maaşlar yatana kadar eyleme devam edeceklerini kaydetti. Madenciler, 11 gün önce 2 aylık maaş ödemelerinin yapılmaması sonucunda iş bırakma eylemi yapmaya başlamış, eylemin ardından ise yapılan görüşmelerde şirket işçilerin 1 aylık maaşı olan 62 bin 500 TL'yi dün itibariyle yatırdı. 1 aylık ödemeleri hesaplarına yatırılması sebebiyle işçilerin bir kısmı kendini 1 Nolu maden ocağına kapatarak hak arayışını sürdürüyor.