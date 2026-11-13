4 ilde 472 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu

472 milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 1 tutuklama
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraların şahıs ve şirket hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Söz konusu paralarla altın alımı yapıldığı ve nakit çekim işlemlerinin gerçekleştirildiği tespit edildi.
MASAK incelemesinde 472 milyon liralık işlem hacmi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerinde şüphelilere ait hesaplarda toplam 472 milyon 865 bin 869 liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı. Bunun üzerine Mersin, Adana, İstanbul ve Muş'ta belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı şarjör, 4 adet 9x19 milimetre fişek, 3 av tüfeği fişeği, 1 dizüstü bilgisayar, 6 cep telefonu, 7 SIM kart ve 3 harici hafıza kartı ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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