Antalya’daki COP31 Zirvesi'ne 'kokoreç' damga vurdu: Tadına bakan misafirler hayran kaldı

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), küresel iklim diplomasisinin yanı sıra Türk mutfağının ve sokak lezzetlerinin tanıtımına da sahne oluyor. Zirve çerçevesinde Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki özel güvenlikli "mavi bölgede" açılan kokoreç standı, dünyanın dört bir yanından gelen delegelerin ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

TADINA BAKAN ERTESİ GÜN YİNE GELDİ

Avrupa Birliği standartları gerekçe gösterilerek yıllardır AB ülkelerine girişine izin verilmeyen kokorecin, doğrudan BM kontrolündeki uluslararası bir alanda satışa sunulması dikkat çekti. Standı ziyaret eden yabancı katılımcılara hem kokorecin hazırlanış süreci hem de Türk gastronomi kültüründeki köklü yeri anlatıldı. Daha önce bu lezzeti hiç tatmamış olan yabancı misafirler, ilk tadımın ardından "Kokoreç çok güzel" sözleriyle memnuniyetlerini dile getirirken, lezzeti çok beğenen pek çok ziyaretçinin ertesi gün tekrar yemek için standa geldiği görüldü.

Balıkesir’den Antalya’ya gelerek COP31 mavi bölgede kokoreç satışı gerçekleştiren usta Erdal Aslanboğa, yabancı konukların gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Uluslararası alanda önemli bir ilke imza atıldığını vurgulayan Aslanboğa, şu değerlendirmelerde bulundu:

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"Şu anda bu alanda bir ilk yaşıyoruz. Daha önce Avrupa Birliği'ne kabul edilmeyen kokoreç şu anda Birleşmiş Milletler alanına girdi. Gelen yabancı ziyaretçilerimizin tepkisi çok güzel. Bilmeyenler var, doğru bir şekilde bilmeyenlere anlatıyoruz. Sokak lezzetimizi, kültürümüzü aktarmaya çalışıyoruz. Şu anda geri dönüşümler de çok güzel. Yiyen ertesi gün bir daha yemeğe geliyor. 10-12 gün boyunca buradayız. Birçok ülkeden gelen farklı kültürlerde insanlar var. Kendi kültürümüzü burada hem anlatıp hem de tadım yaptırıyoruz. Gerçekten de kendi açımıza ve kendi kültürümüzü güzel bir şekilde tanıtmamız gerekiyor. İnşallah daha güzel yerlerde sokak lezzetlerimizi tanıtacağız."