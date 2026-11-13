Antalya’daki COP31 Zirvesi'ne 'kokoreç' damga vurdu: Tadına bakan misafirler hayran kaldı

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), küresel iklim diplomasisinin yanı sıra Türk mutfağının ve sokak lezzetlerinin tanıtımına da sahne oluyor. Zirve çerçevesinde Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki özel güvenlikli "mavi bölgede" açılan kokoreç standı, dünyanın dört bir yanından gelen delegelerin ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
TADINA BAKAN ERTESİ GÜN YİNE GELDİ
Avrupa Birliği standartları gerekçe gösterilerek yıllardır AB ülkelerine girişine izin verilmeyen kokorecin, doğrudan BM kontrolündeki uluslararası bir alanda satışa sunulması dikkat çekti. Standı ziyaret eden yabancı katılımcılara hem kokorecin hazırlanış süreci hem de Türk gastronomi kültüründeki köklü yeri anlatıldı. Daha önce bu lezzeti hiç tatmamış olan yabancı misafirler, ilk tadımın ardından "Kokoreç çok güzel" sözleriyle memnuniyetlerini dile getirirken, lezzeti çok beğenen pek çok ziyaretçinin ertesi gün tekrar yemek için standa geldiği görüldü.
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