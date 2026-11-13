Bakan Mustafa Çiftçi paylaştı: Polis ekiplerinden örnek davranış

Alanya'da giyim mağazasına taklit ürün baskını

Antalya'nın Alanya ilçesinde taklit ürün satıldığı ihbarı üzerine bir giyim mağazasında polis ekipleri ve marka avukatları tarafından denetim gerçekleştirildi. Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki mağazada yapılan aramada imitasyon olduğu belirlenen ürünlere el konuldu. Mağaza sahibi Ü.Ö., denetimlerin çözüm odaklı bir yasal düzenlemeyle ele alınması gerektiğini belirterek uygulamaya tepki gösterdi.