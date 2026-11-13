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12 Kasım akşamı Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait S-70 tipi askeri helikopter düştü. Helikopterde bulunan 2 pilot ve 2 teknisyen şehit oldu.

Pilotlar yerleşim alanını korumaya çalıştı

Kazaya ilişkin aktarılan bilgilere göre pilotlar, helikopterin düşüşü sırasında yönünü yerleşim alanından uzaklaştırmak için manevra yaptı.

Pilotlar, son ana kadar helikopteri evlerin üzerine düşürmemek için mücadele etti. Bu müdahale bölgede daha büyük bir facianın önüne geçti.

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Kazanın nedeni araştırılıyor

Kazanın nedenine ilişkin teknik inceleme sürüyor. Helikopterin düşüş sebebi, kaza kırım raporunun tamamlanmasıyla netleşecek.