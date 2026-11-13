İtfaiyecilerin önünü kesen kurt köpeği yangına müdahaleyi 20 dakika geciktirdi

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Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, ev sahibinin dikkatsizliği sonucu çıkan yangın hem mahalleyi ayağa kaldırdı hem de itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Köpeğin yattığı yatağı tutuşturmak isteyen ev sahibinin hamlesi faciaya davetiye çıkardı.

Olay, Dikili Caddesi üzerinde bulunan S.D.’ye ait evin çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ev sahibi S.D., eski olduğunu düşündüğü ve köpeğinin üzerinde yattığı çekyatı yakmak istedi. Ancak alevler kısa süre içerisinde kontrolden çıkarak büyüdü ve tüm çatı katını yoğun bir duman tabakası sardı.

İÇERİ GİRMELERİNİ ENGELLEDİ

Çatı katından yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve doğalgaz acil ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek isterken beklenmedik bir engelle karşılaştı.

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Evin girişinde nöbet tutar gibi duran ve yaklaşılmasına izin vermeyen kurt köpeği yüzünden ekipler eve giremedi. Köpeğin güvenli bir alana uzaklaştırılması beklenirken, geçen yaklaşık 20 dakikalık sürede yangına müdahale edilemedi.

Polis ekiplerine verdiği ilk ifadede suçunu kabul eden ev sahibi S.D., köpeğinin üzerinde yattığı eski çekyatı ortadan kaldırmak için yakmak istediğini ancak alevlerin bu kadar hızlı büyüyeceğini öngöremediğini belirtti. Şans eseri herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.