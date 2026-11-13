Ekonomik vesayet de bitecek

Türkiye’de siyasi ve ekonomik kaos hesapları gündeme her geldiğinde iki kitap aklıma gelir ve mutlaka hızlıca tekrar gözden geçiririm. Darbe ve siyasi kaos söylentileri ayyuka çıktığı dönemde ünlü ABD’li gazeteci-yazar Stephen Kinzer’in “Darbe: Hawai’den Irak’a Amerika’nın Rejim Değişiklikleri Yüzyılı” adlı eseri hemen gözümün önüne gelir.

Yazar, son yüzyılda ABD’nin müdahaleleriyle dünyanın çeşitli kıtalarında meydana gelen darbeleri ve yaşanan rejim değişikliklerini çok akıcı bir dil ve belgeleriyle çarpıcı bir şekilde anlatıyor.

Kitabı her elime aldığımda, “Acaba ABD’nin Türkiye’deki darbelerle ilgisi neden bu kitapta anlatılmıyor” diye sorarım kendi kendime!.. Zira kitapta anlatılan bütün darbe ve yönetim şekli değişiklikleri yöntemleri ülkemizde apaçık bir şekilde yaşanmış. Darbe örneklerinde ülkelerin isimlerini kapatsanız aklınıza ilk Türkiye gelir.

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Aynı şekilde Türkiye’nin ekonomisine yönelik bir saldırı veya piyasa bozucu hamleler gerçekleştiğinde de yine ABD’li yazar John Perkins’in seri haldeki kitapları “Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları” aklıma gelir.

Tıpkı Darbe kitabında olduğu gibi, Ekonomik Tetikçinin İtirafları serisi kitaplarda da Türkiye’ye yönelik finansal operasyonlar yer almıyor. Ama kitaplarda anlatılan finansal operasyonlar o kadar tanıdık ki, aynı şekilde ülkelerin isimlerini gizleseniz, söz konusu olaylar Türkiye’de cereyan etti dersiniz.

Gerek “Darbe”, gerek “Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları” kitaplarında “Türkiye’ye çekilen operasyonlar neden yok” diye hep merak ettim. Benim gibi bu işlere meraklı bir büyüğüme konuyu danıştım. “Türkiye ile ilgili operasyonlar henüz tamamlanmadığı için, Türkiye bu kitaplarda yok. Kitaplar tamamlanmış operasyonları yazıyor, devam eden operasyonları yazmazlar” dedi.

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Tam da dediğini yaşıyoruz, operasyonlar devam ediyor. 15 Temmuz’dan sonra yaşadıklarımız bu tespiti teyit ediyor. FETÖ’nün özellikle ekonomik ayağına ilişkin yaptığı çalışmalarla örgütün mali yapısını güz yüzüne çıkaran Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, tam 10 yıl önce Eylül 2016’da TBMM’de kurulan 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nda verdiği bilgilerde FETÖ’nün vazgeçmeyeceğini ve yeni hedefinin mali kalkışma olduğunu söylemişti.

Aradan bir yıl geçtikten sonra üst akıl adına FETÖ’yü yöneten ve talimatları ileten Enver Altaylı da 2017 yılında ABD’de üst düzey FETÖ’cülerle yaptığı toplantılarda Türk halkının cebine dokunacak operasyonlar yapılması gerektiğini belirtmişti.

OPERASYONLAR DERİNLEŞTİKÇE İŞİN ARKASINDAKİ TEZGÂH BELİRGİNLEŞİYOR

Bugün yaşadığımız fon krizini başından beri yalnızca aşırı kazanma hırsıyla açıklayamayacağımızı her fırsatta dile getiriyorum. Nihayet sürece ilişkin yürütülen soruşturmalar bu gerçeği gözler önüne seriyor. Operasyonlar derinleştikçe, bağlantılar ortaya çıkarıldıkça, işin arka tarafındaki tezgâh belirginleşmeye başlıyor.

Hiç kimsenin kişisel veya siyasi ikbaline bakılmaksızın, olayla ilgili süreç böyle sürdürülürse ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın her defasında söylediği gibi “Nereye uzanırsa uzansın sonuna kadar gidilsin” yönündeki talimatının gereği yapılırsa Türkiye, ekonomik vesayeti de geride bırakacaktır. Fon krizi tarihi bir fırsata dönüştürülerek, ekonomideki prangaların kırılmasına vesile olacaktır.

Fetullahçılar niye telaşlandı!

Geçen hafta “Size Kim Gel Gel Dedi” başlıklı yazımdan sonra özellikle yurt dışında faaliyet gösterdiği bilinen FETÖ’cüler ile gizlenen kriptoları bir telaş sardı. “Ekonomik kurt kapanı” ve “Ekonominin 15 Temmuz’u” ifadelerimden rahatsız olmalarını anlarım. Ancak, fon soruşturmasının amacına ulaşmasına mani olmaya çalışanlarla ilgili söylediklerim daha çok endişelendirmiş, bilinen ve bilinmeyen FETÖ’cüleri.

Hamilerine işaret etmişim gibi, hemen harekete geçtiler. İsim çarpıtmaları, perdeleme, yön değiştirme gayretine giriştiler. Olayın özüne inilmesinden o kadar rahatsız olduklarına göre, doğru istikamette olduğumuz anlaşılıyor. FETÖ’nün oklarının ters istikametine bakarsak resmin daha net anlaşılacağı günleri yaşıyoruz…